Opinión 09-10-2024

Lo cortés no quita lo valiente

Tily Vergara

Un frío espacio, época invernal, un equipo de prensa que entrevista y un entrevistado con adusto semblante.

No era precisamente un encuentro donde la calma fuese la coordinadora del evento. Lo que me duele demasiado es el trato que se les da a las personas que, cumpliendo con su trabajo de periodistas y que deben adentrarse en intrincados laberintos para dilucidar los temas relacionados con ciertas funciones, ciertos hechos y ciertos resultados se les reciba en un ambiente demasiado hostil. Esa es su labor y hay que respetar a los que, de manera educada, nos formulan preguntas un tanto incómodas para responder.

Las circunstancias no eran propicias, en aquel lugar abierto, para que aquellas personas trataran temas tan fríos como el que reinaba en aquel día de invierno.

Todo habría sido diferente si esta entrevista se hubiese realizado en la sala de sesiones de la Municipalidad con el fondo de la obra de don Pedro Olmos así como en La Moneda la pintura de Matta.

No importa que la entrevista sea un tanto gélida en ciertos aspectos por la densidad de la materia a tratar, pero el lugar indicado habría sido esa sala. No era obstáculo para que las preguntas hechas por una profesional como Natasha Kennard fueran respetuosas acorde con la investidura del entrevistado y que las respuestas fueran precisas y llevadas de buena manera para expresar razones y contenidos por parte de la autoridad.

La entrevista se realizó en un lugar bastante inadecuado, según mi opinión; estar de pie para estos asuntos da la impresión de una supina incomodidad dentro de un tenso ambiente, bastante alejada del confort requerido para que las preguntas y respuestas se desarrollaran con la tranquilidad necesaria. Era como la puesta en escena de una situación apresurada y sombría, traspasada al espectador.

(En esta época de elecciones los ánimos están en gran desequilibrio, todos se adueñan de la verdad, porque las promesa para “una ciudad mejor” nace en todos los tonos. El ramo que se impartía en los colegios, antiguamente, Educación Cívica nos hace mucha falta. Es una pena que en nuestro Honorable Congreso haya tanta gente que ignore lo que contiene esa materia, y no vean más allá que sus intereses partidistas. Se hacen los lesos cuando les tocan a sus correligionarios, en materia de corrupción y con ansias buscan el empate. Sólo basta ver algún noticiario. Se olvidan de los viejos y retrasan leyes por meses y años. Esa es su manera de actuar en política. Y para nuestro estupor, se repiten el plato, la paga es buena, no importa lo demás).

La personas que vienen a Linares, sea cual sea su razón, tienen que llevarse una buena impresión de que la cordialidad con el visitante no se pierde por ningún motivo. Hay ciertos grupos que se sientan agredidos por el hecho de que lleguen a investigar temas que atañen a muchos ciudadanos. “La verdad nos hace libres”, dice la Biblia y si contamos con ella para defendernos y aclaramos todos los malos entendidos no tenemos por qué temer y ser hoscos e irritantes para responder ciertas preguntas sobre ciertos temas, menos aún, destinar un lugar totalmente inapropiado para permanecer con papeles en la manos sin poder afirmarlos en alguna mesa o escritorio. De pie, como para que los minutos pasen luego y se vayan luego también. Fea actitud. Lo cortés no quita lo valiente.