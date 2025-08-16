sábado 16 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 16-08-2025
    LO QUE NOS ESTÁ PASANDO”, MOISES NAIM ?
    Este periodista y escritor presenta 121 ideas en un intento de descifrar los cambios que se avecinan y sus posibles consecuencias en un mundo en donde se manifiestan enormes problemas tales como: la crisis climática, la extrema polarización de las ideas, convicciones e intereses que se ven reflejados en el aumento de la conflictividad social, en los enfrentamientos económicos y otros de las superpotencias. Súmase a ello el fenómeno de la corrupción que ha penetrado en muchas sociedades y que pudiera agravarse con el mal uso tecnológico de la inteligencia artificial.

    Para ejemplificar sus ideas, comenta la declaración de la OTAN en abril del 2008, que señala lo que se dijo y lo que se olvidó decir, y que hace entender el caso de la Guerra de Ucrania por la invasión Rusa.

    Conviene señalar que las ideas del libro corresponden a columnas publicadas en la prensa de España en el diario El País, entre el 2016 y el 2023, y como ya se señaló, versa sobre los actuales problemas que presenta el mundo de hoy, por ejemplo, las pos verdades que hace difícil descubrir qué es lo verdadero y qué es lo falso.

    La particularidad que se aprecia en la narrativa es que a pesar de tratar temas complejos, incluyendo lo político, lo económico, el fenómeno migratorio las crisis de grandes instituciones tradicionales, o el populismo, este es accesible a un variado público, desde jóvenes a adultos que se interesen en observar la multifacética realidad actual y cómo ella afecta tanto a países como a cada individuo.

    Hay muchísima información en sus 423 páginas que vale la pena conocer.



    ¡Es mi palabra!

    GASPAR DOYLE
    GASPAR DOYLE

