Nacional 13-07-2025

Locatarios denuncian robos tras incendio en edificio de Santiago

Cientos de personas han llegado al frontis de la Municipalidad de Santiago para recibir permisos para ingresar al edificio ubicado en 21 de Mayo con Monjitas, que fue afectado por un incendio en uno de sus subterráneos el pasado jueves y que obligó la evacuación de más de 200 personas.

Locatarios del edificio aquejan que los están dejando entrar en cuadrillas de cinco personas y por 10 a 15 minutos para cerrar sus negocios, sin embargo, no se les permite sacar sus productos.

Asimismo, acusan que han sufrido robos, ya que al estar cortada la luz del edificio no han podido monitorear por cámaras de seguridad sus locales y tampoco se encuentran disponible las alarmas.

Una de las locatarias señaló a Cooperativa que "no puede ser posible que ni siquiera nos dejen sacar nuestras cosas. ¿Por qué se toman la atribución? El incendio ya lo apagaron. Hay humo, pero no nos vamos a morir en 15 minutos por estar aquí".

"Necesitamos sacar nuestras cosas porque es el trabajo de toda nuestra vida. Nos tienen sin energía, no puedo monitorear. Entonces, ¿cómo es posible? Por último nos den la luz y nos dejen monitorear las cámaras, activar las alarmas y todo. Pero, ¿cómo puede ser posible que ni siquiera nos dejen sacar nada?", aseveró.

En esa misma línea, otros locatarios denunciaron a Cooperativa que "solamente quiero sacar mis cosas, que es mi patrimonio, y la Municipalidad no lo está dejando hacer. ¿Cuidar las cosas? Si ya han entrado a robar. Tienen todas las entradas abiertas. No tienen candado, no tienen nada".

De acuerdo a los comerciantes, al menos 13 locales los que han sufrido robos tras el incendio.