Opinión 28-07-2023

LOCURAS DE POETA



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Vienes a mí y me sonríes

entre locuras y almas solitarias.

¿Estás en tu senda correcta?

Te he esperado tantas veces

y te sigo esperando entre luces y sombras

apoyado en tus sonrisas locas,

ávidas de deseos y aventuras.



Debes tener incomprensibles

razones para venir a mí.

¡El más extraño

y diferente a todos!

Tener mucha osadía y sentir

amor para querer transitar

junto a mí en este controvertido,

complicado, divertido y descocado

mundo de la poesía,

en el cual estoy sumido

sin un peso en los bolsillos.



Esperando y amando el momento

que llegue a mí,

aquella mujer que me remeza

y revoluciones todas mis ideas,

debe estar loca de remate

para domar a este poeta

que como todos los poetas

nos creemos indomables.



Soñar, ilusionarse,

no herir a nadie y vivir

las mil y una noche

salvajemente desordenadas

de las cuales, jamás habrá

espacios para arrepentirse,

volar alto, volar bajo

introducirnos en los laberintos

de la quinta dimensión,

aquella que nadie se imagina

hacer del amor un compañero

de vidas y de formas irreales.



Conversar con peces multicolores

entre nubes crepusculares

reírse mil veces al día

de las prisas de las gentes,

de sus barrotes,

preocupaciones y deudas

que saltes sobre mí de placer

gritando hasta que quedemos sin voz

y beber los vinos de fina selección

exudados desde el placer de tu cuerpo.



Embriagados entre horizontes

de lunas ponientes y salientes,

haciendo de las noches… nuestras

tocar las estrellas, hasta encontrar

almas enamoradas y de las cosas

entre sus sueños y sus almohadas,

regalar y lanzar fugaces copos plateados

de amor y felicidad sobre sus espíritus,

…morir de la forma más original

y digna jamás experimentadas

por los sometidos seres humanos

de esta tierra.