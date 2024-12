Opinión 11-12-2024

Logística en Salud: Clave para la Cobertura Universal

Pamela Schwerter, gerente general de Grupo Ahona



El 12 de diciembre celebramos el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar que todas las personas, sin importar su situación económica o ubicación geográfica, tengan acceso a servicios de salud de calidad. En este contexto, la logística especializada en salud emerge como un componente esencial para alcanzar este objetivo global.

La distribución eficiente de medicamentos y equipos médicos es uno de los pilares de la logística en salud. Imaginemos un hospital en una región remota que necesita urgentemente insumos para tratar a sus pacientes. Sin una cadena de suministro bien gestionada, estos recursos podrían no llegar a tiempo, poniendo en riesgo la vida de muchas personas. La logística asegura que estos productos lleguen a su destino de manera oportuna y segura, salvando vidas y mejorando la calidad de la atención médica.

Además, la gestión de la cadena de suministro no solo se trata de mover productos de un lugar a otro. Involucra una planificación meticulosa y el uso de tecnología avanzada para monitorear y optimizar cada paso del proceso. Esto incluye desde la producción y almacenamiento hasta la distribución final. Una cadena de suministro eficiente puede reducir costos operativos, lo que se traduce en servicios de salud más asequibles para la población.

En situaciones de emergencia, como desastres naturales o pandemias, la logística especializada en salud demuestra su valor de manera aún más evidente. La capacidad de responder rápidamente y de manera efectiva a estas crisis depende en gran medida de una logística bien coordinada. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, la distribución de vacunas a nivel mundial fue un desafío logístico monumental que requirió una colaboración sin precedentes entre gobiernos, organizaciones internacionales y el sector privado.

La tecnología y el análisis de datos también juegan un papel crucial en la logística de salud. El uso de sistemas de información avanzados permite una mejor planificación y toma de decisiones, asegurando que los recursos se utilicen de manera óptima. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también garantiza que los servicios de salud sean accesibles para todos, contribuyendo así a la cobertura universal de salud.

La logística especializada en salud es mucho más que un simple proceso de transporte y distribución. Es un componente vital para garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud que necesitan. En este Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, reconozcamos y celebremos el papel crucial que juega la logística en la construcción de un sistema de salud más equitativo y accesible para todos.