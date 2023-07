Opinión 12-07-2023

Logística humanitaria en Chile: ¿Estamos preparados ante desastres naturales?

Luis Yáñez-Sandivari

Jefe de Carrera Ingeniería Civil Industrial Universidad Santo Tomás



La ocurrencia de catástrofes naturales es un rasgo distintivo de Chile. La pérdida reiterada de vidas humanas y daños al patrimonio y la destrucción de fuentes de empleo e ingresos y los costos asociados a la respuesta y reconstrucción, hacen de las amenazas naturales un desafío que nos afecta particular y dolorosamente como país, y al que sabemos seguimos expuestos.



Desde la ingeniería y las ciencias, es vital el promover el conocimiento y la innovación en gestión de desastres, lo cual se materializa por ejemplo en la logística humanitaria, donde existe una pobre actividad en torno a la generación de conocimiento científico y práctico para afrontar la preparación y respuesta ante desastres naturales e incluso antrópicos, lo que conduce a respuestas ineficientes, y desconectadas con el comportamiento humano y organizacional.



La logística humanitaria abarca una amplia gama de actividades que ocurren en cualquier fase de la gestión de emergencias, desde la mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Ella permite comprender los retos desde la generación de la emergencia y la representación-optimización de gemelos digitales y modelos matemáticos de un acontecimiento inesperado que pone en riesgo vidas y bienes. Los desastres naturales constituyen eventos no rutinarios que, muy a menudo, superan la capacidad de respuesta y gestión de recursos de la zona afectada y, por tanto, afectan también a zonas vecinas o remotas. Estas respuestas permiten mantener la estabilidad social, ecológica, económica y política de la región afectada, así como lograr operaciones eficientes y eficaces en la respuesta logística.



En el campo de la ingeniería y la ciencia, la construcción de modelos matemáticos que apoyen la toma de decisiones está surgiendo como nuevo reto de investigación. Esto incluye: uso de la psicología de desastres y conocimientos sobre comportamiento humano, economía del bienestar; uso de econometría y data science, georreferenciación y simulación, entre otros. Este trabajo es por naturaleza multidisciplinario, desde las ciencias sociales, el trabajo de campo y el estudio del comportamiento humano-organizacional, hasta la caracterización y modelación matemática de diversos aspectos de la operación y apoyo a la cadena de suministro, por cuanto los ingenieros no podemos trabajar sin la participación de otras disciplinas científicas, sobre las cuales la innovación y desarrollo científico-práctico presenta múltiples oportunidades.