Lollapalooza 2026: precios de los pases y cuándo comienza la venta de entradas
El festival Lollapalooza Chile se prepara para celebrar su edición 2026, entregando detalles sobre la venta de entradas.
El evento, que retornará al Parque O Higgins tras cuatro años en el Bicentenario de Cerrillos, comenzará con la venta de entradas el próximo martes 12 de agosto al mediodía mediante Ticketmaster.
Si bien, aún no hay line up confirmado, se espera que la versión local de Lollapalooza cuente con la participación de artistas de talla mundial, incluyendo nombres que estuvieron recientemente en el cartel de Chicago.
Precios para Lollapalooza Chile 2026
Pase 3 Días General:
Early Bird: $168.000; Preventa 1: $264.000; Preventa 2: $280.000; Preventa 3: Por confirmar
Venta general: Por confirmar
Pase 3 Días Lolla Lounge (Acceso preferencial al Parque O Higgins y al sector Lolla Lounge, además de todos los beneficios del Pase General)
