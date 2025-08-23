Cultura 23-08-2025

Longaví: Artista Alan Jaque presentó su obra en óleo dedicada a Los Hermanos Campos

Recientemente, la Casa de la Cultura y Museo de los Hermanos Campos de Longaví, recibió la visita del artista plástico Alan Jaque Parra, proveniente del sector de Miraflores. En la ocasión, el creador presentó su obra en óleo dedicada al recordado dúo folclórico Hermanos Campos, patrimonio cultural de nuestra comuna.

Durante el encuentro, Alan compartió detalles de su próximo proyecto artístico, una exposición que estará inspirada en grandes referentes de la música chilena como Víctor Jara, Violeta Parra, Margot Loyola y, por supuesto, el dúo folclórico Hermanos Campos.

Como institución, la Casa de la Cultura y Museo de Longaví, resaltó la visita del talentoso artista con quien se compartió un interesante diálogo en torno al arte y la cultura local.

