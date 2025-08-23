domingo 24 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Cultura 23-08-2025
    Longaví: Artista Alan Jaque presentó su obra en óleo dedicada a Los Hermanos Campos
    Publicidad 12
    Recientemente, la Casa de la Cultura y Museo de los Hermanos Campos de Longaví, recibió la visita del artista plástico Alan Jaque Parra, proveniente del sector de Miraflores. En la ocasión, el creador presentó su obra en óleo dedicada al recordado dúo folclórico Hermanos Campos, patrimonio cultural de nuestra comuna.
    Durante el encuentro, Alan compartió detalles de su próximo proyecto artístico, una exposición que estará inspirada en grandes referentes de la música chilena como Víctor Jara, Violeta Parra, Margot Loyola y, por supuesto, el dúo folclórico Hermanos Campos.
    Como institución, la Casa de la Cultura y Museo de Longaví, resaltó la visita del talentoso artista con quien se compartió un interesante diálogo en torno al arte y la cultura local.
    Freddy Mora | Imprimir | 121

    Otras noticias

    La conmemoración es impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Familias de Acogida celebraron el Día de los Patrimonios en el Maule con una jornada de encuentro y cultura
    La conmemoración es impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes…
    Universidad Autónoma conmemora Día de los Patrimonios para Niños, Niñas y Adolescentes con exponente del Kamishibai a nivel latinoamericano
    Universidad Autónoma conmemora Día de los Patrimonios para Niños, Niñas…
    Rari: Taller de Experimentación “Poética, memorias y territorios que sanan” con Bernardo Colipán en Tierra de las Artes .
    Rari: Taller de Experimentación “Poética, memorias y territorios que…
    Seremi de las Culturas del Maule invita a habilitar el Pase Cultural en agosto para recibir el beneficio en septiembre
    Seremi de las Culturas del Maule invita a habilitar el Pase Cultural en…
    Convocatoria abierta: inscríbete en el Catálogo de Artes del Maule 2025
    Convocatoria abierta: inscríbete en el Catálogo de Artes del Maule 2025…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para