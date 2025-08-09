Policial 09-08-2025

Longaví: Carabineros detuvo a un sujeto por porte y tenencia ilegal de arma de fuego y munición



En horas de la noche de este jueves, Carabineros de la Subcomisaría de Longaví tras desarrollar patrullaje de seguridad y en base a información de amenazas por parte de un hombre a una mujer en el sector “Los Marcos”; los funcionarios policiales desarrollaron amplios despliegues de seguridad por el lugar, en búsqueda del sujeto ya mencionado, quien fue encontrado rápidamente en los alrededores, portando un arma (escopeta) siendo posteriormente detenido.

Se incautó el arma además de 11 cartuchos calibre 12 sin percutar y 3 percutados junto con 3 vainas calibre 22 y, 2 vainas calibre 38 percutados.

Por su parte el Fiscal de turno instruyó que el hombre fuer apuesto a disposición de la justicia y solicitó la labor de la Sección Especializada Labocar Talca, para el respectivo peritaje investigativo del armamento.

