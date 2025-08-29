Policial 29-08-2025

Longaví: Carabineros efectúo Cuenta Pública 2024





En dependencias del Teatro Municipal de Longaví se realizó la entrega de la labor operativa de la Subcomisaría de Carabineros de esa comuna, a cargo del Capitán Diego Rivera, acompañado por el Prefecto de Carabineros de Linares, Coronel Fernando Osses, autoridades, además de funcionarios policiales de unidades dependientes y representantes de la comunidad.

El Capitán Diego Rivera se refirió, inicialmente, a la cantidad total de procedimientos policiales desarrolladas en el año 2024, la que ascendió a 14 mil 266 de ello, 1 mil 189 mensuales, 39 diarios y 1,6 por hora; en esta misma línea, el total de aprehendidos fueron 470, dentro de ello 140 con órdenes de detención vigentes y 85 de mayor connotación social.

Cabe mencionar que las órdenes judiciales y del Ministerio Público, llegaron a 6 mil 547 y el total de encargos y búsqueda de vehículos fueron 36, de ellos 23 encontrado y 13 con encargo.

Respecto a las incautaciones de armas de fuego, estás fueron 2, además de 19 armas blancas, 14 municiones, 40 fuegos de artificio y 1 un arma entregada. Y se decomisaron 5,295 kg de droga, entre ellas marihuana elaborada, clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína.

Dentro de las estrategias policiales y de seguridad que ejerce Carabineros en cada jornada, resaltan las fiscalizaciones y controles, las que alcanzaron la cifra total en este período de 10 mil 617; de ellas, 6 mil 320 controles vehiculares, 4 mil 174 controles de identidad, 71 fiscalizaciones a locales de alcoholes y 52 fiscalizaciones a entidades comerciales y bancarias.

Dentro de las infracciones, en total fueron 1 mil 002, de las cuales 886 infracciones al tránsito, 66 infracciones al consumo de alcohol y ebriedad, 2 infracciones locales de alcoholes y 48 otras infracciones.

Para finalizar, se comentó que el total de actuaciones comunitarias ascendió a 224, dentro de ellas se destacaron entrevistas a vecinos, campañas preventivas y de seguridad.

