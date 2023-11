Policial 03-11-2023

Longaví: Carabineros encontró a dos menores que no habían regresado a sus hogares

En la tarde de ayer, en el kilómetro 18 de la ruta L-551 sector Quinta Norte, Carabineros del Retén Convento encontraron a dos menores de edad al interior de un sitio eriazo. Se trata de los niños que desde el miércoles no habían regresado a sus hogares.



Ellos manifestaron que habrían abandonado sus casas para poder estar juntos. Los menores no presentan lesiones visibles, no obstante fueron traslados al servicio de urgencia.

Ambos se encontraban en buen estado de salud.