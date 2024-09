Policial 07-09-2024

Longaví: Carabineros y la Brigada de Tránsito Escolar despliegan campaña preventiva de accidentes

De manera conjunta, el Subcomisario(S) de la Subcomisaría de Carabineros de Longaví junto con el personal de la Oficina comunitaria del área, efectuaron una acción preventiva y de seguridad con 11 niños Brigadistas de Tránsito Escolar del Colegio Luis Pereira Iñiguez del sector rural de Bodega, quienes, reafirmando su compromiso con la Institución Policial , basados en la comunidad escolar como en su totalidad, aspectos que les permitan contribuir en una mejor calidad de vida, incorporando el respeto y el servicio a la comunidad y, la colaboración con la formación de futuros ciudadanos con responsabilidad social, es que en esta oportunidad, en que las celebraciones de Fiestas Patrias están a la vuelta de la esquina, se enfocaron unidos, en el llamado a las personas a ser responsables al conducir y prevenir el consumo de alcohol y drogas.

Además de enfatizar en la utilización del cinturón de seguridad de forma permanente, tanto el conductor como los pasajeros y, por supuesto el uso de las sillas infantiles cuando sea necesario; incluyendo a ello, la buena convivencia vial, es decir, el llamado no es solo para los conductores, si no a su vez para ciclistas, motoristas y peatones.

En este contexto, el Subcomisario(S) de Longaví, Teniente Joaquín Navarro, mencionó: “la prevención en las celebraciones de Fiestas Patrias son fundamentales y, como Carabineros estamos reforzando día a día, el llamado a la seguridad para evitar accidentes de tránsito; en este sentido, hemos querido lanzar esta campaña de autocuidado junto a los niños Brigadistas y, con ellos, invitar a la ciudadanía a mantener conductas responsables y de autocuidado, reiterando no conducir si se ha ingerido alcohol y, buscar otras formas de trasladarse en caso de necesitarlo. A su vez, portar el cinturón de seguridad constantemente, utilizar debidamente las sillas infantiles, respetar las velocidades estipuladas y las señales del tránsito”.