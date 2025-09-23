Deportes 23-09-2025

Longaví celebró las Fiestas patrias con la tradicional carrera Rally MTB “La clásica del 18”

- La competencia bicicleta de montaña contó con participantes de todo el país





La jornada del 18 de septiembre se llevó cabo la esperada carrera de rally MTB con participantes de distintas ciudades del país, competencia que se consolida en su más de 20 de años de historia y que incluye 45 kilómetros de ruta, entre zonas pavimentadas y cerros rodeados de hermosa vegetación, que la hace cada vez más interesante para los competidores.



Al respecto, el alcalde Jaime Briones Jorquera, señaló que “es una carrera de las más conocidas a nivel regional y con gran cantidad de participantes de otras regiones, contento por la variedad de categorías que están competiendo, con una ruta bastante dura con hartos kilómetros por recorrer y con muy buenos tiempos, y eso demuestra el nivel de competidores que hoy están participando en la comuna, así que felicidades cada uno de ellos porque son parte de las actividades de fiestas patrias que tenemos en Longaví”.

Asimismo, Trinidad Mora, ganadora categoría mujer, de la ciudad de Santiago, indicó : “Lo pase muy bien, muy entretenida y muy rápida, estuvo muy bueno, me encantaron los paisajes, como yo soy de Santiago lo encontré muy lindo, y fui recomendada por un amigo de San Carlos y pude llegar hasta acá, felicitar a la organización por esta hermosa carrera”.

Finalmente, Ignacio Manbrán, de ciclismo Las Rastras de la ciudad de Talca, quien fue el ganador en categoría varones, opinó: “fue una carrera muy entretenida, primara vez que compito en MTB, me gustó mucho, es una disciplina muy diferente a lo que yo hago que es la Ruta, fue una carrera bien familiar con hartos amigos, así que muy feliz por el primer lugar”.

