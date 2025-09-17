Social 17-09-2025

Longaví: Cesfam Amanda Benavente ofreció su primer esquinazo de Fiestas Patrias con el programa “Más Adultos Mayores Autovalentes”



Como un hecho destacado calificaron los funcionarios del Cesfam y los usuarios del Centro de salud familiar, Amanda Benavente, la realización del primer esquinazo en las celebraciones de Fiestas Patrias, realizado por el programa “Más Adultos Mayores Autovalentes”.



El alcalde de Longaví, Jaime Briones Jorquera, destacó la presentación del grupo folclórico y felicitó a los ganadores del comunal de cueca de Mesamávida: “estamos resaltando a Bernardita Yáñez y Juan Jorquera, ganadores del comunal de cueca de adultos mayores de Mesamávida, y al grupo “Renacer de la vida” que nos bridaron hermosas cuecas y bailes en la inauguración del primer esquinazo del Cesfam, así que muy contento por la participación de los adultos mayores de la comuna”.

Asimismo, Patricio Rodríguez, director comunal de Salud, señaló: “esta es una actividad enmarcada en el programa de Fiestas Patrias y por supuesto con el entusiasmo y alegría de los adultos mayores que nos han deleitado con LAS melodías de sus canciones”.

Finalmente, Elizabeth Gangas, kinesióloga del programa, manifestó que “hicimos el primer esquinazo acompañadoS de nuestra máxima autoridad comunal, pudimos disfrutar de los adultos mayores y poder insertarlos más en la comunidad, donde ellos nos pudieron demostrar sus talentos y habilidades”.







SALA DE REHABILITACIÓN



En la visita al Centro comunitario de salud, el alcalde Briones visitó a los usuarios de la sala de rehabilitación con base comunitaria, precisando que “continuaremos apoyando este espacio que es muy importante para la salud de nuestra comunidad”.



