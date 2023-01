Social 19-01-2023

Longaví: Mujeres maulinas encabezaron histórico primer encuentro regional en torno al arte, patrimonio y las culturas

Un centenar de gestoras y artistas llegaron hasta la comuna de Longaví, donde valoraron el conocer a sus pares provenientes de diversos lugares del Maule y también variados ámbitos culturales. Además, esperan que este tipo de actividades permanezcan en el tiempo.

Como un hito histórico fue catalogado por sus participantes la iniciativa denominada “Mujeres al frente: primer encuentro regional de gestoras, cultoras y artistas del Maule”, actividad que se llevó a cabo en la zona rural de El Canario en Longaví y que fue organizada por el colectivo Red Nekoe Maule con el apoyo del Ministerio de las Culturas.

En total, más de cien mujeres de dieron cita al encuentro donde se abordaron temas tales como la precarización y visibilización de sus trabajos o la incidencia que tienen en las políticas públicas relacionadas a sus rubros.

“Quedamos muy contentas. Llegaron mujeres y disidencias de toda la región, de distintas disciplinas y edades, todas ellas ligadas a las culturas. Nuestro compromiso será impulsar una red local de gestoras y artistas para desarrollar trabajos colaborativos y acciones de incidencia cultural. Además, de visibilizar acciones en las políticas con énfasis en género y derechos laborales. Esto no es un final, es un comienzo. Así que agradezco a todas las participantes”, señaló una de las organizadoras de Red Nekoe, Sue Villar.

Por su parte, otra de las autoras del encuentro, Sol Frugone, añadió que “por todo esto ‘Mujeres al frente’ se proyecta al futuro, queremos seguir articuladas, volver a encontrarnos, establecer herramientas que fortalezcan la red que ya se ha formado y no nos soltaremos. Seguiremos trabajando juntas para estar presentes en la toma de decisiones sobre cultura y género, para que todas las mujeres de la región sigan creciendo y sean un aporte para la sociedad”.

PARTICIPANTES

Las participantes de la actividad, que además recibieron charlas de destacadas gestoras que llegaron desde diversas partes del país, valoraron la jornada.

Una de ellas, la cantautora y docente de la comuna de Maule, Betina Carrera, sostuvo que “me pareció una instancia enriquecedora, donde pudimos formar y sostener redes. Esto no debe quedar acá y se tiene que repetir porque es el único momento donde nosotras podemos armar un programa para hacer cambios de verdad, como por ejemplo el reconocimiento laboral”.

Mientras que la tintorera natural de la localidad de Rari, Marcela Ibáñez, añadió que “me gustó la diversidad de edad y que todas tenemos las mismas ganas de sacar la voz. Acá se generó una instancia donde nos dimos cuenta de que tenemos mucho que decir. Pudimos recoger experiencias de otras personas para poder aplicarla en nuestros territorios. Fue enriquecedor en todo sentido”.

APOYO ESTATAL

También se hizo presente en la actividad la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Morales, quien comentó que “el hecho de que hayan diversas mujeres en este encuentro, con un bien común, nos permite focalizar e identificar las variables más importantes para ellas en nuestra política pública, que es lo que buscamos como Gobierno”.

El primer encuentro regional de gestoras, cultoras y artistas del Maule contó con el apoyo del Ministerio de las Culturas, que a través de Loreto Pérez, profesional del área de Fomento de la seremi maulina, aseguró que “espero que se siga realizando en el tiempo. Nos estamos reencontrando y reactivando después de tanto tiempo de encierro”.

Tras la histórica jornada, sus organizadoras señalaron que próximamente realizarán una publicación y un video documental sobre el encuentro.