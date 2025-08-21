Policial 21-08-2025

Longaví: PDI detiene a imputado por robo en lugar habitado.



Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Linares, detuvieron a un sujeto por el delito de robo en lugar habitado, hecho ocurrido en la comuna de Longaví, donde una mujer resultó afectada, tras la sustracción de diversas especies avaluadas en aproximadamente 600 mil pesos.

Gracias a las primeras diligencias investigativas, entre ellas la revisión de registros audiovisuales y la toma de declaraciones a testigos, los oficiales lograron identificar al imputado, quien fue detenido en la misma comuna.

El sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Linares, en coordinación con la Fiscalía Local, decretándose en su contra las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima durante el plazo que se extienda la investigación.

