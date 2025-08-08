Social 08-08-2025

Longaví: Se acaba el tiempo para participar en 6°Concurso de dibujo “Cuidamos las aguas”

•El plazo extendido para entregar los trabajos es hasta el viernes 8 de agosto. Los que están siendo recepcionados en los Daem y oficinas de Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes.





Este viernes, 8 de agosto, se cumple el plazo extendido para la entrega de los dibujos enmarcados en el concurso “Cuidamos las aguas”. Los que se pueden dejar en Daem de Longaví, Retiro o Parral, así también en las oficinas de la Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes de Longaví o Parral.

El próximo lunes se reunirá el jurado del Concurso para deliberar los primeros y segundos lugares en cada categoría. El equipo está compuesto por el acuarelista Jaime Matus, la dibujante y artista Esperanza Fuentes y la profesora de Artes en Retiro, Carla Guzmán.

La profesora, comentó que “valoramos profundamente esta instancia educativa y artística que impulsa la JVRL, los que promueven la creatividad y también los transforma en agentes activos de conciencia ambiental. A través del dibujo los niños reflexionan tempranamente en el cuidado del entorno... Esta iniciativa no sólo deja huellas en el papel, también en la comunidad y en el futuro del medio ambiente local”.

Es así que el equipo coordinador de la JVRL, estableció la premiación del Concurso para el lunes 18 de agosto, a las 10 horas, en el salón multipropósito de Longaví (en Estadio). Hasta donde serán convocados los alumnos reconocidos y sus respectivas delegaciones.

AUSPICIADORES

Para éste y los anteriores concursos, se han entregado grandes premios a los reconocidos y para ello ha sido trascendental el apoyo de las empresas privadas de Longaví, Retiro y Parral. Es por ello, que el Presidente del Directorio de la JVRL, Máximo Correa, reconoció la cooperación y valoró el apoyo, diciendo que “son importantísimos en la motivación de los estudiantes y es bueno ver el asombro del público al ver los premios que consiguen. Se agradece la unión de los privados con y sin fines de lucro”.

Las empresas que donaron premios para este 6° concurso de dibujo, son Repuestos Don Mario, Verfrut, Torfrut, Viento Sur, Asociación Embalse Digua, Hormigón Sta. Ana y Río Longaví Ltda.





