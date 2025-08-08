Hoy
viernes 08 de agosto del 2025
Social 08-08-2025
Longaví: Se acaba el tiempo para participar en 6°Concurso de dibujo “Cuidamos las aguas”
•El plazo extendido para entregar los trabajos es hasta el viernes 8 de agosto. Los que están siendo recepcionados en los Daem y oficinas de Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes.
Este viernes, 8 de agosto, se cumple el plazo extendido para la entrega de los dibujos enmarcados en el concurso “Cuidamos las aguas”. Los que se pueden dejar en Daem de Longaví, Retiro o Parral, así también en las oficinas de la Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes de Longaví o Parral.
El próximo lunes se reunirá el jurado del Concurso para deliberar los primeros y segundos lugares en cada categoría. El equipo está compuesto por el acuarelista Jaime Matus, la dibujante y artista Esperanza Fuentes y la profesora de Artes en Retiro, Carla Guzmán.
La profesora, comentó que “valoramos profundamente esta instancia educativa y artística que impulsa la JVRL, los que promueven la creatividad y también los transforma en agentes activos de conciencia ambiental. A través del dibujo los niños reflexionan tempranamente en el cuidado del entorno... Esta iniciativa no sólo deja huellas en el papel, también en la comunidad y en el futuro del medio ambiente local”.
Es así que el equipo coordinador de la JVRL, estableció la premiación del Concurso para el lunes 18 de agosto, a las 10 horas, en el salón multipropósito de Longaví (en Estadio). Hasta donde serán convocados los alumnos reconocidos y sus respectivas delegaciones.
AUSPICIADORES
Para éste y los anteriores concursos, se han entregado grandes premios a los reconocidos y para ello ha sido trascendental el apoyo de las empresas privadas de Longaví, Retiro y Parral. Es por ello, que el Presidente del Directorio de la JVRL, Máximo Correa, reconoció la cooperación y valoró el apoyo, diciendo que “son importantísimos en la motivación de los estudiantes y es bueno ver el asombro del público al ver los premios que consiguen. Se agradece la unión de los privados con y sin fines de lucro”.
Las empresas que donaron premios para este 6° concurso de dibujo, son Repuestos Don Mario, Verfrut, Torfrut, Viento Sur, Asociación Embalse Digua, Hormigón Sta. Ana y Río Longaví Ltda.
Este viernes, 8 de agosto, se cumple el plazo extendido para la entrega de los dibujos enmarcados en el concurso “Cuidamos las aguas”. Los que se pueden dejar en Daem de Longaví, Retiro o Parral, así también en las oficinas de la Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes de Longaví o Parral.
El próximo lunes se reunirá el jurado del Concurso para deliberar los primeros y segundos lugares en cada categoría. El equipo está compuesto por el acuarelista Jaime Matus, la dibujante y artista Esperanza Fuentes y la profesora de Artes en Retiro, Carla Guzmán.
La profesora, comentó que “valoramos profundamente esta instancia educativa y artística que impulsa la JVRL, los que promueven la creatividad y también los transforma en agentes activos de conciencia ambiental. A través del dibujo los niños reflexionan tempranamente en el cuidado del entorno... Esta iniciativa no sólo deja huellas en el papel, también en la comunidad y en el futuro del medio ambiente local”.
Es así que el equipo coordinador de la JVRL, estableció la premiación del Concurso para el lunes 18 de agosto, a las 10 horas, en el salón multipropósito de Longaví (en Estadio). Hasta donde serán convocados los alumnos reconocidos y sus respectivas delegaciones.
AUSPICIADORES
Para éste y los anteriores concursos, se han entregado grandes premios a los reconocidos y para ello ha sido trascendental el apoyo de las empresas privadas de Longaví, Retiro y Parral. Es por ello, que el Presidente del Directorio de la JVRL, Máximo Correa, reconoció la cooperación y valoró el apoyo, diciendo que “son importantísimos en la motivación de los estudiantes y es bueno ver el asombro del público al ver los premios que consiguen. Se agradece la unión de los privados con y sin fines de lucro”.
Las empresas que donaron premios para este 6° concurso de dibujo, son Repuestos Don Mario, Verfrut, Torfrut, Viento Sur, Asociación Embalse Digua, Hormigón Sta. Ana y Río Longaví Ltda.
Freddy Mora | Imprimir | 28
Otras noticias
Parral se adjudica proyecto de inclusión por 42 millones de pesos
Colbún S.A. lanza Fondos Concursables de Desarrollo Social para vecinos…
Retiro refuerza su unidad de seguridad pública
En capital regional se conmemoró el Día Internacional Contra la Trata…
Dos representantes del Maule viajarán a Santiago a la XII Expo Feria Mujeres…