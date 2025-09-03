Social 03-09-2025

Longaví se adjudica millonaria inversión social “Quiero Mi Barrio” de Minvu

- La inversión es de 1.500 millones de pesos, los que serán invertidos en tres Villas del sector Sur urbano de la comuna, donde los vecinos y vecinas a través de procesos participativos podrán optar a mejoras para sus entornos comunitarios.

Una positiva noticia entregó el alcalde de Longaví, Jaime Briones Jorquera, tras reunirse con los vecinos y vecinas de las Villas Santa Teresita, Padre Hurtado y Villa Los Conquistadores, precisando que “nos adjudicamos una millonaria inversión para mejorar sus barrios, fueron solo 32 comunas a nivel nacional que se adjudicaron este proyecto, lo que nos llena de orgullo, esta inversión es de 4 a 5 años y viene a mejorar todo los que es infraestructura, temas de seguridad y lo que los vecinos y vecinas también decidan de manera participativa”.

Asimismo, el Seremi del ramo Pablo Campos, señaló que “estamos muy contentos ya que vinimos a una reunión informativa con la comunidad del barrio Sur de Longaví, para informar del éxito de la postulación al programa “Quiero Mi Barrio” donde se ha adjudicado el sector con iniciativas, así que en lo próximo realizaremos el convenio de colaboración en el mes de octubre con las autoridades regionales para poder celebrar de manera amplia, el inicio del proceso y su adjudicación”.

Finalmente, Alejandra Luengo, presidenta de la Junta de vecinos Villa San Sebastián, manifestó: “estamos felices, una inversión de esta magnitud es histórico en nuestra comuna este proyecto, estamos contentos porque acá hay mucha necesidad y sabemos que el Municipio constantemente está buscando más recursos y están preocupados de nosotros”.

