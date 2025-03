Social 25-03-2025

Longaví Sercotec abre fondo que promueve la creación y formalización de pymes en el país







Con miras a fomentar el desarrollo de micro y pequeñas empresas formales en Chile, el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, anunció la apertura de su programa Capital Semilla Emprende, fondo concursable que apoya a que emprendedores y emprendedoras puedan concretar sus ideas de negocio.



En la región del Maule fue la comuna de Longaví el lugar elegido para dar el vamos a esta iniciativa, con la presencia de la delegada presidencial provincial de Linares, Aly Valderrama; el director regional de Sercotec, Oscar Araya, el Seremi de Economía (s), Iván Sepúlveda; y el alcalde de Longaví, Jaime Briones.



Junto con el hito de apertura del programa, se llevó a cabo una charla para decenas de emprendedores y emprendedoras a cargo del Punto Mipe Talca, con el fin de informarles sobre la oferta regular de Sercotec y las asesorías a las que pueden optar a través de los Centros de Desarrollo de Negocios.



Al respecto el director regional de Sercotec, Oscar Araya, dijo que “lo principal es que todos los interesados puedan revisar las bases para postular que están disponibles en nuestra web sercotec.cl ya que hay ciertos requisitos específicos como, por ejemplo, no estar en el Registro de Deudores de Pensión de Alimentos, entre otros”.



La delegada presidencial provincial, Aly Valderrama, recordó que estos recursos están orientados a potenciar y ayudar a los emprendedores que son quienes empujan a diario la economía.

“Se ha realizado este hito regional en la comuna de Longaví porque nosotros como Gobierno estamos impulsando la descentralización, por ello es que se ha elegido esta comuna que forma parte de la Provincia de Linares”, comentó.



El Seremi de Economía (s), Iván Sepúlveda, apuntó a la importancia de que los comerciantes formalicen sus negocios, por cuanto “hay más de un millón 300 mil emprendimientos que no están formalizados como la mayoría de los emprendimientos en Chile y la región del Maule, por eso es tan relevante un fondo como el Capital Semilla que buscar formalizar a emprendedores y emprendedoras y con esto abrirles las puertas a más beneficios entregados por el Estado”.



En tanto el alcalde de Longaví, Jaime Briones, agradeció la presencia de las autoridades regionales en la comuna no solo para lanzar el Capital Semilla, sino también para dar a conocer la oferta de Sercotec y el trabajo del Centro de Desarrollo de Negocios Sercotec Linares.



“Esto nos ayuda a impulsar la actividad económica de la comuna y por eso queremos reforzar nuestro compromiso como administración para trabajar junto a los emprendedores capacitándoles y manteniéndolos informados de dónde deben acercarse para recibir orientación y asesorías”, puntualizó.



En el lanzamiento nacional, la gerenta general de Sercotec, María José Becerra Moro, destacó que "este es uno de los programas más importantes que toma a los emprendedores y emprendedoras y los lleva a convertirse en empresarios y empresarias, quienes no solamente logran formalizar sus negocios, sino que también logran encadenarse productivamente y llegar a espacios relevantes para su crecimiento. El programa Capital Semilla representa una inversión pública productiva de $2.532 millones que beneficiará a 536 emprendedoras y emprendedores a nivel nacional. Nuestro objetivo es prestarles una asesoría experta, apoyándolos para la formalización y la creación de sus empresas, ofreciendo capacitación en gestión empresarial junto con inversión en activos fijos, infraestructura y marketing, con un financiamiento que alcanza los $3,5 millones por beneficiario. De esta manera con Capital Semilla estamos sembrando oportunidades para fortalecer el ecosistema productivo de nuestras regiones y del país".