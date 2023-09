Crónica 13-09-2023

Longaví: Vecinos de las localidades de La Conquista y La Lancha presentan inquietudes tras inundaciones

- Las prioridades de los vecinos de los sectores inundados tienen que ver con mayor fiscalización a los ríos por personal municipal y la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, ya que parte de las empresas que extraen material habrían provocado desvíos en los cauces de los ríos provocando daños e inundaciones.

En el salón municipal se llevó a cabo la reunión que fue solicitada por los dirigentes vecinales de los sectores de La Conquista y La Lancha, lugares que bordean el río Longaví en el sector sur de la comuna, y que hoy necesitan buscar una solución en conjunto a la problemática que los afecta.

En la oportunidad, el jefe comunal, Cristian Menchaca, junto a su equipo encabezado por el Director de Servicios Generales, la Directora de Obras municipales, Dideco, y Directora de Seguridad Pública, abordaron las inquietudes tras las intensas lluvias del mes de agosto, lo que habría perjudicado sus viviendas. “Hay un tema de normativa, donde ellos compraron en lugares no aptos para la construcción de viviendas, y segundo ver de qué manera podemos lograr mayor fiscalización a los cauces de los ríos, ya que ellos nos informan daños de empresas de extracción de áridos que habían causado el desborde provocando inundaciones en sus viviendas”, señaló el alcalde.

Por su parte, Lisandro Villalobos, dirigente vecinal, y coordinador de la reunión, manifestó que “en la reunión participamos con los vecinos de las localidades del sector La Lancha de Villa Longaví, algunos vecinos de Las Cuatro Esquinas y del sector de La Conquista-Agua Fría, y uno de los puntos primordiales era acudir al municipio para que el alcalde pueda brindar apoyo a muchas familias que fueron damnificadas tras las fuertes lluvias, donde hubo crecidas de ríos y esteros que no habíamos visto en años. Fueron varios los sectores en la comuna con afectación como El Cascajo, Vega del Molino, y en distintas localidades, y también nosotros no estuvimos ajenos a esta problemática, así que fue una reunión provechosa donde los vecinos expusieron sus problemáticas, y donde la autoridad se comprometió a mayor fiscalización de lo que está ocurriendo en los bordes de los ríos”.