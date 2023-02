Social 25-02-2023

Longaví: Vecinos de Los Canelos y El Millico valoran operativo médico luego de incendios forestales



Más de 50 personas fueron atendidas por el equipo médico del Cesfam Amanda Benavente, que se trasladó hasta el sector cordillerano para ver el estado de salud de los habitantes luego de varias semanas expuestos al humo de los incendios forestales. Los vecinos y vecinas agradecieron el compromiso de la máxima autoridad comunal, Cristián Menchaca.

Un nuevo operativo médico se realizó en el sector cordillerano de la comuna de Longaví, donde más de un centenar de vecinos han sufrido el estrés de lidiar con un incendio forestal que llevó varias semanas sin poder controlarlo, y que ha causado algunos estragos en la salud de los lugareños. Patricia Olivares, enfermera del Cesfam Amanda Benavente, y parte del equipo médico, señaló que, “Por instrucciones del alcalde la comuna, Cristián Menchaca, nos desplegamos hasta el sector de Río Blanco, y las comunidades de El Canelo y El Millico, para brindar apoyo a las familias por el incendio forestal, y vinimos un equipo de salud compuesto por un médico, una enfermera y Tens, para apoyar a las personas que han sido afectadas por los incendios”.

La vecina de la localidad Los Canelos, Yolanda Castro, señaló que, “Es una atención medica que necesitábamos, me entregaron mi receta donde me darán mis remedios, así que muy contenta porque estén acá atendiéndonos, fueron días muy difíciles para todos, respirábamos puro húmedo por eso mi problema con la garganta, y agradezco la preocupación del alcalde la comuna por los vecinos de acá de nuestro sector”.

Finalmente, Patricio Rebolledo, vecino de la localidad cordillerana, manifestó que, “El operativo es muy bueno, yo estuve como 22 días combatiendo el fuego, necesitamos saber cómo quedamos realmente, así que se agradece la gestión municipal con este equipo que no está visitando, y gracias a dios hoy el fuego ya se encuentra contenido, y podemos descansar y por fin dormir bien, porque hubo muchos días de preocupación y angustia”.