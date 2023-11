Deportes 14-11-2023

Los albirrojos remacharon fuerte en el comienzo de la Liga A 1



Se impusieron por 3 set a 1 a la Selección chilena U 17



A pesar de la victoria holgada los dirigidos por Jaime Grimalt cometieron muchos errores no forzados.

Era de esperar, no fue fácil arrancar La Liga A1, para los albirrojos. Un pequeño letargo en el primer set, mucho exceso de confianza y los errores no forzados que fueron cerca de 17, lo que aprovechó muy bien la escuadra nacional para quedarse con la primera manga por un 25 a 22 en 21 minutos. Un balde de agua fría para los incondicionales que se dieron cita en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto.

Martínez, Briones, quien estaba debutando con 14 años; Verdugo, Meza, Baeza, el cubano Daly, además de Zavala y Valdivieso, se sorprendieron con el primer set, donde terminaron inclinándose.

Pero, seria transitorio, porque desde el segundo set, literalmente despertaron los albirrojos y se quedaron con el segundo juego por 25 – 18, en 19 minutos. Volvieron los aplausos y todo comenzó a cambiar. Fue así como en el tercer set, demostrando que no estaban para sorpresas ingratas, se quedaron con la victoria por 25-15, en 19 minutos. En el global, se ponían en ventaja por 2 a 1. Finalmente, en la cuarta manga, sacaron a relucir todo el talento para abrochar el partido y quedarse con el cuarto set, por un contundente 25-9, en 19 minutos.



REACCIONES



La revelación de este año en el equipo linarense, es Patricio Briones, con tan solo 14 años, quien opinó:“esperamos que sea un buen inicio de Liga. Es mi primera participación en este proceso, estoy con muchas expectativas con nuestro equipo y esperamos estar disputando la final.Estuve conversando con el entrenador de la selección chilena U 17 y dijo que después de terminada esta competencia, comenzará un proceso para ganarme un cupo en la selección. Así que muy feliz, pero vamos por parte, primero es lograr realizar una buena Liga A 1”.

Briones, juega en la posición de opuesto.

En tanto, Ignacio Zavala, jugador linarense, dijo:“comenzamos un poco nerviosos, creo que nos costó en el inicio. Es un equipo nuevo, tenemos que conocernos para agarrar ritmo, lo que logramos en el segundo set, y después nos tranquilizamos. Apareció la actitud, lo que nos permitió quedarnos con el partido. El próximo sábado nos enfrentaremos a un gran equipo, los actuales campeones, el sexteto de Murano, será una linda fiesta deportiva”.

El cubano Liber Dali, se mostró muy contento por regresar a la competencia: “creo que pecamos de exceso de confianza. Esto está recién partiendo, vamos paso a paso. Sabemos que enfrentamos al campeón de la Liga, el próximo sábado, por eso tenemos que ir mejorando en algunos aspectos. Muy contentos porque los jugadores de Linares lo hicieron bastante bien “.

Finalmente, el técnico de los albirrojos, Jaime Grimalt, señaló que “es nuestro primer partido y cometimos muchos errores no forzados, en el primer set. Estamos funcionando con armadores nuevos, estaban muy nerviosos, pero poco a poco se irán soltando. Faltan armadores falta el Rafa Grimalt y Esteban Villarreal junto a ellos un opuesto, quien está jugando un torneo nacional universitario y llegará un jugador extranjero también. Nuestro objetivo es buscar el título. Por eso aprovecho de extender la invitación para este sábado desde las 16:00 horas en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, donde enfrentaremos al campeón vigente, Murano”.

Se espera una mayor cantidad de público, puesto que la entrada es liberada.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo