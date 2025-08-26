Deportes 26-08-2025

Los albirrojos sufrieron para quedarse con la victoria que les permite seguir en la lucha por al ascenso

- Este sábado juegan partido clave ante Osorno en el sur del país

Sin duda , Diego “Gol” Vallejos fue una figura excluyente en el duelo ante el complicado Santiago City . Primero, porque anotó el gol del triunfo y de paso tuvo la ocasión de haber anotado el más bello tanto de chilena, pero lo impidió el portero visitante .

En los primeros minutos fue el “depo” el que generó fútbol y las mejores llegadas. A los 9 minutos , tras un centro de David Tati para Diego Vallejos ,quien se sostuvo en el aire y con un perfecto cabezazo al sector derecho del portero Marcelo Suárez , de Santiago City , clavó el balón al fonde la red ante la alegría de los linarenses que llegaron al polideportivo de la calle Rengo .

Luego sería Joaquín Aros quien quiso sorprender al arquero visitante y casi lo consigue. Gustavo Gallardo también tuvo una oportunidad para Linares . Mientras que en el cuadro visitante, comenzaba la magia de Marco Medel . La más clara, a los 22 , la tuvo Matías Sáez ,pero llegó muy bien al cruce Flavio Rojas . Aunque un minuto más tarde anotaría el mismo jugador , pero estaba en posición de adelanto . La reacción de Linares vino con Diego Pereira , que hizo un buen partido , centro para Duma , que no alcanzó a llegar . Y los 40 , centro de Medel Y cabezazo de Jordy Contreras que desvió cuando todos pensaban que era el empate . En los descuentos , otro centro, ahora de Bryan Figueroa, y cabezazo de Duma , que pasó sobre los tres tubos . Fue la última jugada para haber aumentado. Al termino de los primeros 45 minutos se fueron en ventaja los albirrojos .

COMPLEMENTO

Comenzando el segundo acto , a los 47 minutos , bajaron en el área a Diego Vallejos, un penal que no fue sancionado . Luego lo tuvo Fabián Carmona que tras un centro de Marco Medel ingresó destapado y dejó parado al portero Celso Castillo , afortunadamente la pelota no ingresó . Más tarde llegaría el casi gol de antología del gran Vallejos , con una magistral chilena . Medel , se transformó en la verdadera pesadilla de los linarenses porque marcaba diferencia con su calidad . Destacar que Celso Castillo estuvo rápido en su reacción en los momentos en que fue requerido .Luego Sebastián Peñaloza casi anota y salvó el portero de Santiago City . La última fue de Diego Pereira , donde tuvo que ir al piso el portero Marcelo Suárez .

Sufriendo y todo , Deportes Linares logró sumar tres puntos importantes , para seguir con la ilusión de seguir luchando por el sueño del ascenso . Quedó en deuda el equipo del “Kalule” , pero lo fundamental es que ganó el equipo linarense.

TABLA DE POSICIONES

El equipo de Puerto Montt goleó a Trasandino y continúa como exclusivo líder de la competencia con 35 puntos ; Provincial Ovalle , 32 ; Deportes Linares , 31 ; Melipilla , 28 ; Osorno , 27 ; Brujas de Salamanca, 24 ; Trasandino , 22 ; San Antonio Unido y Concón National , con 21 ; General Velásquez 18 ; Deportes Rengo , 14 ; Real San Joaquim y Santiago City , con 12 .

FECHA

Sólo dos partidos se disputarán este fin de semana . En la ciudad de Osorno , sábado 15:00 horas frente a Deportes Linares y el domingo al mediodía , Melipilla con Provincial Ovalle . El resto de la fecha 19 se jugará el 6 y 7 de septiembre .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

