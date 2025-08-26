martes 26 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Deportes 26-08-2025
    Los albirrojos sufrieron para quedarse con la victoria que les permite seguir en la lucha por al ascenso
    Publicidad 12
    - Este sábado juegan partido clave ante Osorno en el sur del país
    Sin duda , Diego “Gol” Vallejos fue una figura excluyente en el duelo ante el complicado Santiago City . Primero, porque anotó el gol del triunfo y de paso tuvo la ocasión de haber anotado el más bello tanto de chilena, pero lo impidió el portero visitante .
    En los primeros minutos fue el “depo” el que generó fútbol y las mejores llegadas. A los 9 minutos , tras un centro de David Tati para Diego Vallejos ,quien se sostuvo en el aire y con un perfecto cabezazo al sector derecho del portero Marcelo Suárez , de Santiago City , clavó el balón al fonde la red ante la alegría de los linarenses que llegaron al polideportivo de la calle Rengo .
    Luego sería Joaquín Aros quien quiso sorprender al arquero visitante y casi lo consigue. Gustavo Gallardo también tuvo una oportunidad para Linares . Mientras que en el cuadro visitante, comenzaba la magia de Marco Medel . La más clara, a los 22 , la tuvo Matías Sáez ,pero llegó muy bien al cruce Flavio Rojas . Aunque un minuto más tarde anotaría el mismo jugador , pero estaba en posición de adelanto . La reacción de Linares vino con Diego Pereira , que hizo un buen partido , centro para Duma , que no alcanzó a llegar . Y los 40 , centro de Medel Y cabezazo de Jordy Contreras que desvió cuando todos pensaban que era el empate . En los descuentos , otro centro, ahora de Bryan Figueroa, y cabezazo de Duma , que pasó sobre los tres tubos . Fue la última jugada para haber aumentado. Al termino de los primeros 45 minutos se fueron en ventaja los albirrojos .
    COMPLEMENTO
    Comenzando el segundo acto , a los 47 minutos , bajaron en el área a Diego Vallejos, un penal que no fue sancionado . Luego lo tuvo Fabián Carmona que tras un centro de Marco Medel ingresó destapado y dejó parado al portero Celso Castillo , afortunadamente la pelota no ingresó . Más tarde llegaría el casi gol de antología del gran Vallejos , con una magistral chilena . Medel , se transformó en la verdadera pesadilla de los linarenses porque marcaba diferencia con su calidad . Destacar que Celso Castillo estuvo rápido en su reacción en los momentos en que fue requerido .Luego Sebastián Peñaloza casi anota y salvó el portero de Santiago City . La última fue de Diego Pereira , donde tuvo que ir al piso el portero Marcelo Suárez .
    Sufriendo y todo , Deportes Linares logró sumar tres puntos importantes , para seguir con la ilusión de seguir luchando por el sueño del ascenso . Quedó en deuda el equipo del “Kalule” , pero lo fundamental es que ganó el equipo linarense.
    TABLA DE POSICIONES
    El equipo de Puerto Montt goleó a Trasandino y continúa como exclusivo líder de la competencia con 35 puntos ; Provincial Ovalle , 32 ; Deportes Linares , 31 ; Melipilla , 28 ; Osorno , 27 ; Brujas de Salamanca, 24 ; Trasandino , 22 ; San Antonio Unido y Concón National , con 21 ; General Velásquez 18 ; Deportes Rengo , 14 ; Real San Joaquim y Santiago City , con 12 .
    FECHA
    Sólo dos partidos se disputarán este fin de semana . En la ciudad de Osorno , sábado 15:00 horas frente a Deportes Linares y el domingo al mediodía , Melipilla con Provincial Ovalle . El resto de la fecha 19 se jugará el 6 y 7 de septiembre .

    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
    Freddy Mora | Imprimir | 166

    Otras noticias

    Delegaciones de Chile y Argentina comenzarán a vivir la fiesta de los Juegos Binacionales en el Maule
    Delegaciones de Chile y Argentina comenzarán a vivir la fiesta de los…
    Maulinos se alistan para la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares
    Maulinos se alistan para la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares
    Esta tarde: Albirrojos quieren retomar la senda de los triunfos ante Santiago City
    Esta tarde: Albirrojos quieren retomar la senda de los triunfos ante Santiago…
    Violencia en el fútbol: lejos de ser novedad, el desastre debe ser llamado por su nombre
    Violencia en el fútbol: lejos de ser novedad, el desastre debe ser llamado…
    Tenistas linarenses se preparan para clasificatorio al campeonato nacional escolar
    Tenistas linarenses se preparan para clasificatorio al campeonato nacional…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para