Deportes 09-09-2025

Los celestes de la Afal fueron más contundentes al vencer a la Zavala en la serie U 15 por las eliminatorias regionales

- La diferencia fue mínima y llave se decide este sábado en el estadio de la Víctor Zavala

Un partido que sin duda respondió a las expectativas. Sobre todo, en los primeros 35 minutos , puesto que en esta categoría juega 70 minutos divididos en dos tiempos. En el amanecer del clásico hubo emoción en ambos pórticos , la primera aproximación estuvo a cargo de los dirigidos por el técnico José Retamal . Aunque luego fue la Afal que despertó y comenzó a generar oportunidades . Producto de aquello llegó el único tanto del match cuando se cumplían los 14 minutos , luego de un balón detenido , tiro libre ejecutado por Alonso Morales , un pivoteo en el área chica , manotazo del portero de la Zavala , pelota que quedó picando , nuevo centro y aparece la cabeza de Martin Rosales , para que la “caprichosa” se vaya a besar la red y decretar el tanto para los dirigidos por Albert Chacón .

En la segunda etapa , ambos equipos se fueron en demanda del arco . La Zavala tratando de buscar la igualdad y la Afal buscando el objetivo de aumentar la cuenta . Pero , a la postre fue solo un gol el que marcó la diferencia , por lo tanto, la llave quedó abierta .

AUTOR DEL GOL

El artillero Martin Rosales , autor del gol de la victoria, dijo que “ lo habíamos conversado en la semana , había que salir a ganar . Nos faltó terminar algunas jugadas , aunque ellos pusieron toda la garra y corazón durante el partido. Hemos dado un paso importante , pero todo se define el próximo sábado”.

LOS TÉCNICOS

Una vez finalizado el clásico , tuvimos la ocasión de dialogar con los técnicos de ambas selecciones . El estratega nacional , Albert Chacón , dijo que “ lo primero agradecer a Dios que nos da los tres puntos que es lo principal, independientemente del marcador . Se los comentaba en la previa a los muchachos que la Zavala es un buen equipo . Tenemos que mejorar en el mediocampo , estuvimos muy imprecisos en el último pase , aunque también es parte del nerviosismo de los chicos y se los manifesté que era la primera vez que regalábamos diez minutos , desorientados totalmente , pero sumamos los tres puntos”.

En tanto que el técnico José Retamal , señaló: “ fue un duelo muy difícil . Estuvo parejo para los dos planteles . La ocasión que tuvieron la aprovecharon muy bien, pero esto es fútbol y comenzamos a preparar la final en nuestro estadio este sábado, donde tenemos que ingresar con más determinación y concretar las ocasiones que nos creamos”.

SENIOR 45

La Afal , en serie de 45 , no pudo mantener el marcador , donde estaba ganando cómodamente por 3 a 1 a su similar de San Clemente y termina empatando 3 a 3 , todo también se definirá el próximo sábado .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo





