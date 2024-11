Opinión 23-11-2024

LOS CHEF, UNA LEYENDA MUSICAL DE LINARES.

Víctor Pueyes Zúñiga





A Carlos Raggi Santander, en el día de su cumpleaños.





En los años 60, el mundo tuvo una revolución pacífica a través de la música. La irrupción de los grandes Bill Haley, Chuck Berry, Chubby Checker, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, entre otros, creó una fiebre colectiva, aparecieron los fan club, el cabello largo en los varones, vestimentas más desafiantes a lo establecido de la época, etc .En Chile, nacía un movimiento llamado la Nueva Ola, con Nadia Milton y Peter Rock como los pioneros, posteriormente aparecerían Cecilia, Luis Dimas y José Alfredo Fuentes. Por su parte, las revistas nacionales tuvieron un rol fundamental en la difusión de los artistas locales, tal es el caso de las publicaciones de Ecran, El Musiquero, Rincón Juvenil y la emblemática Ritmo de la Juventud. Estas publicaciones priorizaban portadas y artículos con fotos y rankings de artistas nacionales que competían de igual a igual en popularidad y ventas de discos con los ídolos mundiales .Otro movimiento musical que también surge en Chile, en esa década fue el Neo Folklore.

Linares no estuvo ajeno a ese suceso y a pesar de varios impedimentos tales como la distancia con Santiago, que dificultaba la adquisición de instrumentos (varios conjuntos de esa época construían sus guitarras con ayuda de los reos de la cárcel y otros guiándose por una revista norteamericana llamada “Mecánica Popular) y a eso habría que agregar que la ciudad sólo contaba con una emisora radial, Radio Soberanía, CC 152. Con la llegada del locutor Eduardo Irribarra Becerra y su programa “La Pista Juvenil”, se dio un impulso a la creatividad de los jóvenes que encontraron en dicho espacio una ventana para manifestar sus condiciones artísticas.

En 1965, en el Festival de Viña del Mar, se inaugura la estructura metálica del escenario, denominada la Concha Acústica, el conjunto musical que participó en dicha inauguración fue el Coro Mixto de Linares, creado y dirigido por la señora Marta Rivas Valdebenito, uno de los integrantes de esta agrupación coral era Carlos Raggi.

Los Chef se forman por aquella fecha, se pusieron ese nombre utilizando las primeras letras de sus nombres Carlos Raggi=batería, Hugo Palacios=guitarra, Eduardo Araya=vocalista, Felipe Bunster=bajo, Jorge Palacios (hermano de Hugo) se integró al grupo después quedando como segunda guitarra y Hugo quedó como primera guitarra. Eduardo, Hugo y Felipe provenían de un grupo coral llamado Los Cinco del Sur, dirigidos y acompañados en piano por Ramón Rivas Valdebenito.

En 1967,son incluidos en la primera película hecha en Linares ,en colores ,”Página 67”realizada por el escritor y periodista linarense Hermes Oróstica Maureira, fueron filmados en una actuación en la Ramada Oficial de las Fiestas Patrias de 1967,aparecen sólo en imágenes (la música fue grabada por otro conjunto linarense llamados Los Lenks en los estudios de Radio Soberanía, según lo testifican el radio controlador de la época Marcelino Valdebenito Cea y el músico Gabriel Araya Garrido) .Hace unos años fue subida a la plataforma You Tube.



En 1968, los hermanos Palacios y Carlos Raggi estudiaban en Santiago y supieron que Radio Corporación y Canal 9 de la Universidad de Chile (actual Chilevisión), organizaban un Festival de la Canción llamado “Los Estudiantes Cantan”, avisaron a Eduardo y Felipe que permanecían en Linares y se inscribieron, el requisito de la inscripción era haber ganado 3 festivales y Los Chef los tenían. Fue una competencia que duró desde Junio a Diciembre de 1968. El asesor musical de dicho certamen era el maestro Valentín Trujillo .Obtuvieron el Primer Lugar a nivel nacional en la categoría Número Completo. Según comenta Carlos Raggi, el día de la final Radio Corporación transmitió el evento en cadena con Radio Soberanía de Linares y que la audiencia local estuvo pendiente de tan magno evento con una fidelidad y apoyo a sus héroes que no los defraudaron. El premio fueron E°2.500, diploma y una grabación, esta no se hizo por los integrantes del grupo que estudiaban y eso les demandaría contratiempo con sus padres y con la universidad.

Las presentaciones de Los Chef en dicho festival quedaron registradas en cintas de Radio Corporación y en el Noticiero Emelco y “Chile en Marcha”, inubicables hasta la fecha..

Se disolvieron en 1970, por diferencias estéticas entre los componentes.

Posteriormente, Carlos Raggi participó en la grabación del Long Play “Ramón Rivas y su Órgano Hammond”, sello EMI ODEÓN, en 1974, junto a Ramón Rivas en teclados, Felipe Bunster en bajo y Sergio Delgado en guitarra eléctrica. Participó varios años junto al grupo de Talca Los Best Sellers. Finalizó su carrera artística a principios de los 80

De los cinco integrantes de este gran conjunto musical de Linares sólo quedan Carlos Raggi en Linares y Hugo Palacios en Estados Unidos.

Sirva este texto como homenaje y reconocimiento a una agrupación que entregó su arte de la forma más sana a su pueblo, dejando un legado de esfuerzos y amor a los que les conocieron y a los que vienen con la sangre del arte corriendo por sus venas.





En los años 80 se reencontraron en el Centro Español de Linares. De izquierda a derecha Felipe Bunster, Jorge Palacios, Carlos Raggi, Eduardo Araya y Hugo Palacios.