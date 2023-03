Opinión 14-03-2023

Los desafíos para la mujer en la industria tecnológica



Pamela Castro, Marketing Manager de LG Electronics.



Al analizar la presencia de las mujeres en directorios y cargos ejecutivos dentro de la industria de la tecnología, nos encontramos con cifras preocupantes que nos motivan a reflexionar sobre los desafíos que tenemos como país para aumentar la paridad en la industria y en general, en el mercado laboral.



Si bien el gobierno ha dado a conocer su plan para que en un plazo de 6 años, al menos el 40% de los miembros de los directorios de las grandes empresas esté conformado por mujeres, la realidad actual es que menos del 12,7% del total de directorios están conformados por ellas, lo que sin duda representa un paso más que necesario para alcanzar la igualdad laboral en pleno siglo XXI.



Desde el punto de vista de empresas y organizaciones, pareciera ser que uno de los primeros pasos a seguir son generar espacios abiertos para fomentar el diálogo entre empleados y empleadores, en donde estén presentes la equidad, diversidad e inclusión, para generar cambios concretos en la cultura organizacional, y no queden en meras intenciones o declaraciones al aire; además de incrementar visibilidad de referentes femeninos dentro de la industria, de la mano con las posibilidades de empleo.



De cualquier manera, el panorama laboral feminino no es del todo negativo, ya que son innumerables las estadísticas que aparecen durante la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, en las que se reflejan cómo el empoderamiento femenino incrementa las cifras de fuerza laboral, considerando que según un estudio de Women in Work Index, durante el año 2022 se registró que un 52,5% de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres, porcentaje que nos permite entrever los pequeños avances que como sociedad estamos dando.



Es por eso que el compromiso de las empresas tecnológicas con las mujeres debe ser alentar a cambiar los procesos de reclutamiento y selección, para incorporar una mirada realmente inclusiva y con visión de género, y así tomar un rol activo en la generación de oportunidades para la mejor de hoy.