Social 07-05-2023

Los desafíos y oportunidades que dejó el Ecommerce Day 2023

Mario Miranda, CEO de Ecomsur by Infracommerce



El reciente Ecommerce Day Chile 2023, fue una excelente oportunidad para reunir a expertos en comercio electrónico de toda la región y discutir las últimas tendencias y avances en la industria, posicionándose como el evento más grande de comercio digital en Latinoamérica. Los tres años de pausa, la espera del reencuentro y más de dos mil asistentes hicieron que este evento tuviera un gran impacto en el sector.



El evento abordó temas como la importancia de la omnicanalidad en el comercio electrónico y en la integración de diferentes canales de venta, como la tienda en línea, la tienda física y las redes sociales. Además, se puso sobre la mesa el impacto de la inteligencia artificial y el machine learning en el Ecommerce, temáticas que sin duda lleva a preguntarnos: ¿cuáles son las acciones que debemos tomar para amplificar estas oportunidades en el comercio?



Es fundamental asegurarnos que si ofrecemos una experiencia de compra fluida y consistente al cliente, las tecnologías deben transformarse y avanzar, se debe trabajar en la forma en que las empresas interactúan con los clientes, desde la personalización de la experiencia de compra, hasta la optimización de la logística y la gestión del inventario. Acompañar al cliente durante la última milla y en toda la post venta también es un punto primordial.



También es importante detectar los desafíos que enfrenta hoy el comercio electrónico en Chile. Se sigue trabajando y mejorando la infraestructura de logística para ayudar a mejorar los altos costos de envíos en algunas zonas del país. Esto puede ser un gran obstáculo para las empresas más pequeñas que no han podido adentrarse en temas como inteligencia artificial o marketing predictivo, lo que demuestra que este tipo de evento es de vital importancia para quienes trabajamos en Ecommerce.



Por último, no dejar de ser optimistas. Analizando los gráficos y estadísticas del escenario 2023, el país sufrió una mini contracción en el último periodo, sumado a un lento inicio de año, pero aún así las proyecciones son positivas para este segundo semestre. Si uno revisa la perspectiva desde pre-pandemia y post-pandemia, y observa el promedio de crecimiento versus los otros países, Chile se encuentra bien posicionado.



El Ecommerce Day dejó enseñanzas y, por supuesto, nuevos desafíos, los que serán superados enfocándonos en la experiencia completa del cliente, mejorando la logística, la gestión del inventario y por supuesto, acercándonos a las nuevas tecnologías que se ofrecen para el comercio electrónico. Recordemos que el Ecommerce sigue creciendo y tenemos que estar preparados para las exigencias del nuevo consumidor.