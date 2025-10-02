Social 02-10-2025

Los días 3, 4 y 5 de octubre: Colecta Calle de Fundación Las Rosas busca apoyar la mantención de más de 2.200 personas mayores

•La gran novedad este año serán las “Curitas para el Alma” el primer producto solidario desarrollado de manera conjunta con Farmacias Ahumada que estará disponible para su compra por $990 en todas las ubicaciones de la cadena y cuya recaudación permitirá contribuir al financiamiento de la operación de Fundación Las Rosas.

Los días 3, 4 y 5 de octubre próximo tendrá lugar la colecta calle de Fundación Las Rosas, iniciativa solidaria a través de la cual se busca captar recursos que le permitan seguir cumpliendo con su misión de acoger a las personas mayores más pobres del país.

Durante sus 58 años de historia, Fundación Las Rosas ha desarrollado su labor en torno al cuidado de personas mayores que le ha permitido tener en la actualidad más de 2.200 residentes distribuidos en 28 hogares entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

Tatiana Viveros, directora de Desarrollo de Fundación Las Rosas, calificó como desafiante la actual situación de la Fundación e hizo un llamado a las personas a participar de esta colecta aportando con los voluntarios desplegados o en la página. “En Fundación las Rosas dependemos del aporte de terceros, lo que nos obliga a ser muy creativos en la búsqueda de recursos. Nuestra colecta es clave para sostener la operación de nuestros hogares” destacó Viveros.



CURITAS PARA EL ALMA, LA GRAN NOVEDAD

La novedad de este año son las “Curitas para Alma”, un producto solidario desarrollado de manera conjunta con Farmacias Ahumada y que consiste en una cajita de 10 parches curitas cuya venta irá en beneficio de la Fundación.

“Curitas para el Alma es un producto que nace de una transacción solidaria muy arraigada en los chilenos, cada vez que compramos un producto de precio accesible en una esquina o en la micro a una persona mayor, es por el sólo hecho de ayudarlo”, indicó Carolina Guerrero, Gerente de Marketing y Experiencia de clientes de Farmacias Ahumada. Por este motivo y en línea con la alianza estratégica firmada a principios de agosto, la farmacéutica creó este producto solidario el cual estará disponible en todas las farmacias de la cadena a un precio de $990 y cuya recaudación será entregada a la Fundación para apoyar el financiamiento de su misión.

Quienes quieran recurrir a otras formas de colaboración, podrán hacerlo a través de donación en calle con nuestros voluntarios, comprando los Curitas para el Alma en Farmacias Ahumada o aportando en línea durante todo octubre en www.fundacionlasrosas.cl/colecta.

