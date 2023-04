Opinión 01-04-2023

Los filósofos y yo

(Carolina Farr)



La vejez según Aristóteles es decrepitud física y espiritual, no siendo ésta… garantía de sabiduría, descartándolos como personas útiles a la sociedad.

La visión de Sócrates sin embargo, habla de la vejez como un estado de reposo y libertad de los sentidos cuando las pasiones se aflojan: “la verdad es que respecto a las quejas de los viejos, no es en la vejez que debemos buscar la causa, sino en el carácter”.

Platón aseguraba que es la etapa en la que el ser humano alcanza las más óptimas cualidades morales, tales como la prudencia, la discreción y el buen juicio.

Para los griegos que vivían envanecidos por la belleza y el culto al cuerpo; la vejez era temida y considerada un castigo de la vida.

Si hoy, (el futuro que ellos no vieron) pudiera reunirlos, estarían discutiendo acaloradamente los mismos puntos con muy pocas variantes y con una ironía al límite del conflicto.

El punto está en el pensamiento en que me voy a apoyar para formar mi propia visión de futuro, de la vejez en la que ya estoy encaminada.

Simone de Beauvoir dice que la vejez es un destino: “negar al viejo es no asumir la totalidad de nuestra condición humana”, escribe en su libro “La Vejez” (1970), en favor de los ancianos ignorados y descartados.

Abrazo cada palabra de Simone en la soledad de aquellos de piel envejecida; de mis padres, de mis pacientes; especialmente de Inelia.

Hoy después de casi dos meses sin atender sus pies, Inelia me aprieta con fuerza contra sí, en un abrazo angustioso: ¿Por qué no has venido antes? ¡Estuve enferma! ¡Estoy ciega!

Efectivamente hay un deterioro en ella. ¡Tiene 90 años! Ahora anda con bastón, lo que hace un par de meses no era así, pero lo que más me impresiona, es su deterioro emocional. Ya no es la viejita alegre y chispeante.

Es la dependencia nuestro mayor temor. Se teme más a la vejez que a la muerte.

Abracé sus ojos tristes, pero luego me soltó, porque aun vibra en ella esa fuerza interior de sobreponerse a la realidad y aceptar el destino.

¿Qué futuro nos espera? Mi futuro es mañana y es hoy que cruzo los dedos para no olvidar quien soy, que la vejez no entristezca mi mirada y no deje jamás de hacer y de sentir.

Que los años no me roben vida, estando muerta creyendo estar viva.