Deportes 05-03-2024

Los galácticos albirrojos quedaron al debe y tendrán que mejorar mucho

- La patrulla juvenil fue primordial para salvar el espectáculo

Nunca un equipo había generado tanta expectación en el arranque de campeonato. El Depo llevó más de 2 mil personas que llegaron con la ilusión de abrazarse para comenzar a ilusionarse con el retorno al verdadero fútbol profesional. El estreno de la nueva piel, inspirada en aquel Lister Rossel del año 1974, le dio un toque muy especial. Saludando, incluso algunos jugadores que vistieron esa camiseta. Todo hermoso hasta ahí.

LO FUTBOLÍSTICO

Todos estábamos ansiosos para ver en acción al primer equipo que pararía Eduardo Lobos, en el campo de juego porque en los partidos amistosos nunca se definió por un once titular. Al final, los elegidos por el estratega linarense fueron: Gustavo Merino, Flavio Rojas, Alexander Pastene, Axel Cortés, Fernando Valdivia, Franz Schulz, Diego González, Luis Oyarzo, Felipe Escobar, Diego Vallejos y Maximiliano Cerato.

En la otra vereda el elenco oro y cielo, dirigido por el argentino Martin Garnero. Lo cierto es que en los primeros minutos fue el forastero quien impuso sus términos con el objetivo puesto en buscar el arco. Lucas Páez, Jaime Droguett y Renato Araya, comenzaron a darle trabajo a los defensores del local. Fue precisamente Páez, cuando se cumplían los 13 minutos, quuien sacó un centro que fue conectado por Araya para abrir la cuenta y silenciar el polideportivo de la calle Rengo. Fueron escasas las llegadas de los albirrojos, solo un tiro en el vertical de Valdivia y nada más. Antes de finalizar el primer tiempo, Lobos, movió sus piezas, ingresando Franco Flores por Pastene. Un primer tiempo que finalizó con la ventaja para Rengo, que mostró sus condiciones en el terreno de juego.

COMPLEMENTO

Antes de los 10 minutos fue expulsado el jugador Jaime Soto, de Rengo. Tres minutos mas tarde, dos cambios en el Depo, con los ingresos de la patrulla juvenil, Sebastián Peñaloza y Jaime Droguett, por Schulz y Vallejos.

Claro que muy poco duraría la superioridad numérica, por que a los 17, fue expulsado por doble amarilla Valdivia, ambos equipos se quedan con 10, elementos en el campo. A los 31, nueva sustitución en los dirigidos por Lobos, Alberto Letelier y Carlos Soza, quien hacia su debut. Los que abandonaron fueron Felipe Escobar y Maximiliano Cerato. En el minuto 90 explotó el Tucapel Bustamante Lastra , luego de un lanzamiento lateral ejecutado por Franco Flores , pivoteo de la defensa de Rengo y el cabezazo certero de Flavio Rojas para anidar la pelotita al fondo de la red . En los descuentos una clara infracción a Peñaloza, que el juez, de paupérrimo desempeño, no sancionó. Y para variar luego llegaría la expulsión de Axel Cortés y Linares se quedó con 9 elementos en el terreno de juego. Mucho por mejorar. Sin duda lo positivo es que no se perdió. Los galácticos, quedaron en deuda con la fiel hinchada que una vez más les dio su respaldo.

MEA CULPA DE LOBOS

El técnico albirrojo, dijo que “las sensaciones fueron totalmente distintas a las que mostramos en pretemporada. No fuimos capaces de generar fútbol, sobre todo en el primer tiempo, donde había mucha ansiedad, nerviosismo y responder con todas las expectativas de los nombres que llegaron al equipo. No encontramos nuestro juego, Rengo fue un rival que anotó el gol y después se refugió haciendo tiempo. Pecamos de haber sido un equipo demasiado largo, nos ganaban todo el mediocampo No estuvimos finos. Lo positivo entre todo lo malo fue el empate, no teníamos por donde empatar. En el segundo tiempo logramos la igualdad mas que por empuje que por fútbol. Pero, así es la Segunda Profesional, con equipos aguerridos y que no darán nada por perdido. Nuestro objetivo es sumar los tres puntos en San Joaquín, para seguir con esa meta. Hay que trabajar para mejorar en todos los aspectos”.

Muchos se preguntaban por Fernando “chiqui” Cordero, que no estaba ni en la banca. El jugador está con un esguince, le dio un tirón en el entrenamiento previo al partido frente a Rengo y tiene para dos semanas más.

El próximo rival de los linarenses será Real San Joaquín en la región Metropolitana, partido que está programado para el lunes 11 de marzo a las 18:00 horas.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo