Opinión 20-09-2025

LOS HUASOS QUINCHEROS EN LINARES



Luis Valentín Ferrada V.



Los Huasos Quincheros, dentro de la historia de la música nacional, han alcanzado ciertamente el carácter de una institución patrimonial cultural que, con justificadas razones, despierta en nuestra comunidad nacional un amplio reconocimiento.

Este conjunto musical, de la más alta calidad artística, se encuentra cumpliendo 88 años de existencia, una circunstancia inédita no solo en nuestro país sino, quizás, en el mundo. Más de una veintena de integrantes han conformado su integración a lo largo de casi un siglo y, sin embargo, venciendo una de las pruebas más difíciles que puede enfrentar una agrupación musical cuando sus integrantes por razones naturales van sucediéndose unos a otros, han logrado mantener intacta su misma voz, su tono y su estilo característico e inconfundible.

Y ello se debe, no solo a la alta condición artística que siempre han poseído sino, al hecho que de que la Institución Huasos Quincheros se eleva más alto que la personalidad de sus integrantes. Estos deben irse alejándose en el tiempo, pero la Institución pertenece inconmovible.

Nuestra querida Margot Loyola, Maestra incomparable en el campo de la música tradicional chilena, les prodigó siempre su admiración y entusiasta apoyo. Fue ella aún más lejos: recordando Margot los días difíciles en los cuales por desgracia los chilenos nos dividimos y fracturamos tristemente, declaró públicamente que Benjamín Mackenna, sin hacer alarde alguno, fue el paño de lágrimas del que ella se valió para ayudar a muchos otros artistas nacionales a superar situaciones extremas que les afligieron.

Y es que las instituciones patrimoniales, como los Huasos Quincheros, se encuentran obligadas por su misma historia a colocarse en un plano superior a toda y cualquier división entre los chilenos. Su obligación cultural y moral les exige ponerse al servicio irrenunciable de la unidad nacional, del respeto por todos los chilenos sin distinciones, enalteciendo así a la Patria como el lugar sagrado en el cual todos nos reconocemos como sus hijos.

Los Huasos Quincheros, como todos los demás artistas nacionales, tienen el honroso privilegio de “HACER LA PATRIA CANTANDO nuestras tradiciones ”…

Así como a todos los chilenos nos ha de corresponder el honor de HACER LA PATRIA TRABAJANDO, EMPRENDIENDO, ESTUDIANDO, HACIENDO DEPORTES, es decir, ENGRANDECIENDO DIARIAMENTE EL PRESENTE Y FUTURO DE CHILE.

En tiempos complejos donde tantas fuerzas y circunstancias tienden a dividir y fracturar a nuestra comunidad nacional, constituye un signo de esperanza que existan aquellos que incansablemente contribuyen a mantener la unidad del alma de Chile.

La última actuación de Los Huasos Quincheros en nuestra Plaza de Armas de Linares, y el cariñoso afecto con que la multitud de linarenses les acogió durante más de una hora de magnífica exposición, testimonia vivamente que, por sobre todo y a pesar de todo, el ALMA DE CHILE permanece fuerte, serena, imperturbable. Y es allí donde reposa la nobleza de Chile.

