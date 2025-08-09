Social 09-08-2025

Los Jaivas llegan a Talca con la presentación de su aplaudido "Concierto Acústico"

La elogiada gira "Concierto Acústico" de Los Jaivas sigue cautivando y continúa su emocionante recorrido por el país. El sorprendente espectáculo, es una verdadera experiencia sensorial pero sobretodo una profunda inmersión a canciones poco revisadas en vivo. La agrupación ya ha recorrido ciudades como Santiago, Chillán, Temuco, Valdivia, Concepción, La Serena y Antofagasta y en los próximos días llegará a Talca. Este íntimo concierto se realizará en el Teatro Regional del Maule este sábado 9 de agosto, a las 19.30 hrs. y las entradas ya están disponibles en www.losjaivasacustico.cl con 20% de descuento para clientes BancoEstado.

El legendario grupo chileno que suma más seis décadas de trayectoria ininterrumpida, presentará una puesta en escena tan inusual como atractiva para memorables temas como "Indio Hermano", "Un Día de Tus Días" y "La Centinela", entre sillones, instrumentos, pinturas, historias y grandes invitados. Es lo que han visto, escuchado y aplaudido más de 10 mil personas en el exitoso primer tramo del recorrido, que hasta ahora ha itinerado por siete ciudades del país.

En Talca acompañarán a Los Jaivas en esta ruta la soprano Pilar Aguilera y el Coro de Cámara de la Universidad de Talca, quienes sumarán sus talentos a canciones seleccionadas de "Concierto Acústico", cuyo cuidado montaje diseñado especialmente para teatros establece una excepcional cercanía con el público; sin duda un show irrepetible para apreciar de manera única el trascendente legado creativo de un grupo referente de la música del continente.







