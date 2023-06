Deportes 16-06-2023

Los Jueves de Lobos: Técnico albirrojo analizó la vuelta a las prácticas luego del receso de una semana

- Confirmó la partida del paraguayo y de Antilef

Ya se está transformando en algo habitual los días jueves. La cita con Eduardo Lobos, el estratega de los albirrojos con los medios de comunicación. Esta vez esta cita tenía algo especial, la vuelta a los entrenamientos luego del descanso de una semana que tuvieron los jugadores linarenses. Con algunas novedades, algo que habíamos dado a conocer hacer rato en nuestra sección deportiva de Diario El Heraldo, las partidas de los jugadores Jonathan Valiente y Esteban Antilef.

El técnico Eduardo Lobos, indicó que “ha sido un regreso provechoso, después de los días de descanso de los jugadores en una primera rueda que fue bien dura desde varios aspectos como el juego y lo psicológico. Una semana que es como de adaptación en este periodo de preparación pensando en la segunda rueda. No contamos con los jugadores Jonathan Valiente y Esteban Antilef. Hoy estamos con algunos rostros nuevos que todavía no los podemos dar a conocer porque no han firmado. Queremos darle un equilibrio a nuestro equipo, principalmente necesitamos un volante y un latera, que nos den las características que andamos buscando para seguir manteniendo esa competencia dentro del equipo. Nosotros no contábamos con la partida del paraguayo Valiente, son decisiones personales que él tomó, quizás faltó comunicación, pero ya está, hemos dado vuelta la página. Vamos a resolver con lo que tenemos, con Felipe Escobar, Alex Díaz, y esperamos que Diego Vallejos, se recupere para tener alternativa. Entre los elementos que están en su etapa de recuperación Matías Gallardo, que ya está en su etapa final. Exequiel Marcone ya se ha integrado, Matías Gomara, el lunes se reincorpora”.

“En la planificación tenemos tres partidos amistosos, uno de ellos ya está confirmado la próxima semana, el miércoles 21 de junio con Ñublense en Chillán. La idea es realizar algunos partidos con público en nuestro estadio, claramente eso depende de varios factores. Sabemos que Iberia ganó a Fernández Vial y tenemos 5 puntos de ventaja, pero sigo insistiendo que el objetivo de este año es mantener la categoría. Esta segunda rueda será muy intensa desde los rivales, pero sobre todo desde la cabeza, saber jugar en momentos y situaciones adversas. En cada partido habrá algo en juego, por eso tenemos que ser inteligentes para salir de la incómoda posición en la estamos. Espero que no tengamos ninguna otra partida del club, en todo caso conversé con ellos y están todos comprometidos con esta tarea”.

Uno de los jugadores que fue de menos a mas en la primera rueda fue Alexis Díaz, y según indicó el estratega “creo que fue un descanso reponedor, nos llenamos de energía con el cariño de nuestras familias. Ahora a realizar una mejor segunda rueda para plasmar el objetivo que nos hemos trazado”.

Los jugadores que se incorporaron al plantel, pero que aún no han sido confirmados por Lobos, son: Camilo Pontoni, Yonathan Suazo y Mita, un volante.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo