Opinión 14-11-2023

Los medicamentos hablan. ¡no los escuchan!

Prof. José Manuel Cousiño Lagarrigue

Académico carrera Química y Farmacia

Universidad San Sebastián.



Los medicamentos tienen vida. Son capaces de clamar por su correcta utilización ¿Por qué la Intercambiabilidad en base a la Equivalencia Terapéutica es parcial? Un Equivalente Terapéutico tiene el mismo comportamiento clínico que el original o el referente. No se entiende por qué no se promueve con claridad su mayor utilización y la incorporación de un mayor número de moléculas que se encuentran en una base de datos para los estudios respectivos. Hay suficientes garantías de calidad, eficacia terapéutica, acceso, uso racional y disminución del gasto. En suma. Una buena política pública, de gran potencial para la gente, se encuentra en marcha lenta.

El fraccionamiento en la dispensación de medicamentos, política pública orientada a la dispensación correcta, sin pagar ni consumir medicamentos de más, tampoco logra pasar ni la más generosa evaluación. La dispensación es la esencia de la Farmacia. Una Farmacia que no fracciona, no dispensa de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias. La denominada Ley CENABAST, que intermedia la adquisición de envases clínicos para las Farmacias con ahorros considerables y cooperación con el fraccionamiento, no logra alcanzar todavía, los objetivos proyectados.

En Estados Unidos existe la intercambiabilidad en base a Equivalencia Terapéutica y el fraccionamiento en la dispensación. Un país rico trata así a su gente. Para nuestro país, vale lo señalado.

Como si todo esto fuera poco, presenciamos la comercialización clandestina de medicamentos con muy negativo impacto en la salud de las personas, en las profesiones de la salud y en la economía nacional.