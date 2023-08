Agricultura 08-08-2023

Los mitos de la papa e Inteligencia Artificial entre los atractivos de Expo Chile Agrícola 2023

- Algunos temas que lideran en tendencia ya confirmaron su participación en esta nueva versión del encuentro de capacitación más grande de Chile, que se realizará de forma presencial en Lo Valledor y también online para todas las regiones del país. Inscripciones disponibles en www.expochileagricola.cl

La nueva versión de Expo Chile Agrícola, el encuentro de capacitación más grande del país, 100% gratuito, organizado por el Ministerio de Agricultura a través de FUCOA, se realizará el próximo 22 y 23 de agosto y será la instancia ideal para profundizar en temas vanguardistas y las últimas tendencias del sector agroalimentario.

La IA que predice plagas con meses de antelación y salva cultivos completos

Uno de los ángulos que estará presente este año es la Inteligencia Artificial, innovación que genera diálogo mundial en torno a cuánto podría cambiar nuestras vidas, y en Expo Chile Agrícola tendrá un enfoque especialmente puesto en el campo, mediante un método que ya está disponible en nuestro país, y que permite anticipar la llegada de plagas con hasta 3 meses de anticipación, logrando salvar una temporada completa de cosechas, que de otra forma para los productores hubiera sido imposible de comercializar.

Un ejemplo es lo que ocurre con las manzanas y el denominado “ojo de buey”, que impide su exportación. José Antonio Reyes, Director Ejecutivo de Think Agro, quien dictará la charla “Inteligencia artificial para el control de plagas y enfermedades”, explica que en el caso particular de las manzanas, la plaga no tiene síntomas y los primeros pueden manifestarse desde 90 días después de la cosecha. Entonces este método de IA permite anticipar, con un 80% de precisión, lo que podría suceder”.

Mitos y verdades en torno a la papa ¿Sirve para “todo”?

En Chile es habitual comprar una papa, y que al cocinarla, no cumpla con la expectativa, por ejemplo, quedando extremadamente dura en un puré, o desarmarse muy fácilmente en una cazuela. Anita Behn, académica del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral, explica que “esto ocurre porque falta etiquetarlas por una clasificación varietal, indicando que son idóneas para preparaciones específicas, tal como lo hacen algunos países europeos”. En Chile, la investigación que lidera ha podido identificar hasta 500 genotipos distintos en papas nativas, con ventajas específicas para diferentes usos, e incluso con aportes nutricionales mejorados en comparación con las papas habituales de supermercado.

“Esto derriba un mito: que la papa “engorda”, y lo cierto es que una papa entrega mucho más potasio que un plátano”, explica la académica, que en Expo Chile Agrícola liderará la charla “Papas nativas: patrimonio alimentario de Chile”.

“Made in Japan”: Llegó a Chile el primer simulador móvil de terremotos

Estamos viviendo una seguidilla de sismos, y antiguamente la única forma de estudiar este fenómeno, así como aprender sobre el riesgo inminente para las personas, era mientras estos movimientos ocurrían. Pero la tecnología ha logrado importantes adelantos y si hace algunos años la simulación en lugares fijos era una gran novedad, Chile adquirió recientemente los primeros simuladores móviles, donados por Japón a SENAPRED, y que permiten replicar históricos sismos, como el de 1985 o el megaterremoto de 8,8° de 2010. Este impresionante simulador, junto con un experto de SENAPRED, quién explicará los principales aspectos a considerar ante una emergencia de este tipo. Esta será una de las atracciones en Expo Chile Agrícola.

Desalación en Chile ¿Es posible implementarla?

Los cerca de 6.500 kilómetros de costa no son suficientes hasta hoy para que Chile pueda aprovechar la desalación como una herramienta para mitigar la escasez hídrica, especialmente en agricultura. De eso tratará la charla “Desalinización del agua: una tecnología emergente para la mitigación de los efectos derivados del cambio climático en el sector pecuario y agrícola”, liderada por Julio Inda, Director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Alba.

El académico explica que “hoy somos una de las 10 naciones más vulnerables al cambio climático, cumpliendo 7 de las 9 condiciones que reconoce la ONU para estar en situación de riesgo. El déficit hídrico actual es en torno al 47,5%, y solo un 4% es mitigado desalando agua marina”.

¿Qué falta? No existe consenso todavía. Mientras algunas miradas apuntan a altos costos para llevar el agua de mar hacia el interior, el especialista apunta a que el desafío pasa por actualizar las regulaciones para aprovechar la tecnología existente.

Estos y muchos otros temas estarán presentes en Expo Chile Agrícola, cuyas inscripciones gratuitas ya están abiertas. El detalle de las actividades tanto presenciales en el Mercado Mayorista Lo Valledor como online para todas las regiones del país, está disponible en www.expochileagricola.cl.