Opinión 29-11-2023

LOS NUEVOS MIGRANTES



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno.







La brisa se rebeló,

ante el culposo

calentamiento global,

advirtió que ya no esparciría

el polen, sobre la tierra desolada,

porque entre los seres humanos

se está muriendo el amor.



Las lluvias ya no están dejando

caer sus aguas sobre montañas

y valles,

el fantasma de la sequía

acecha a los cultivos,

el hambre a los ignorados,

a los nadie…

porque entre los seres humanos

se está muriendo el amor.



Los insectos están migrando

hacia lugares que aún

cuidan su ambiente,

dejando atrás cultivos

sin polinizar,

porque entre los seres humanos

se está muriendo el amor.



Caracolas, almejas y peces

ya no existen en el mar,

antes tan prolífico…

mueren las ballenas y sardinas

ya no hay acrobacias

en su superficie

de los simpáticos delfines

porque entre los seres humanos

se está muriendo el amor.



Las mariposas ya murieron

las mañanas están sin trinos

de gorriones y colibríes,

no hay cosechas ni vendimias

para obtener el alegre

y embriagador vino,

el pan sobre la mesa

se muere los glaciares,

se incendian los bosques,

se muere el trigo

porque entre los seres humanos

se está muriendo el amor.



Las guerras, las enfermedades

y el desconsuelo, reemplaza

a los empobrecidos

y hambrientos migrantes…

El amor al prójimo migra,

la misericordia, la piedad migran

la paz y la verdad también.

Nadie sabe hacia dónde van,

ya no hay un rincón en el corazón

en los seres humanos para evitarlo,

porque se está muriendo el amor.



Aparecen los nuevos migrantes

dominando el quehacer

de la sociedad,

la soberbia, el ansia del poder

la avaricia y la destrucción

de los bienes naturales,

el deseo se impone

a la necesidad

las guerras a la Paz

el placer al amar,

porque entre los seres humanos

está agonizando el amor.





La naturaleza sabia

ejerce su poder

ya no están naciendo

sonrientes y sanos niños

todo muere

las migraciones desorientadas

son inútiles en cada

rincón de la Tierra,

no hay un lugar prolífico

ni paz para ellas,

porque entre nosotros

los seres humanos,

ya murió el amor.