Deportes 07-06-2023

Los números albirrojos que dejó la primera mitad del campeonato

- Lo rescatable, fuera de la zona del descenso con 13 puntos

Por lo menos para Deportes Linares se terminó la primera rueda con la misión cumplida en parte. El equipo está fuera de la zona de descenso inmediato, pero hay que mejorar y como lo señaló el propio estratega, esperar que lleguen refuerzos que permitan enfrentar una segunda rueda que será de vida o muerte o en pocas palabras, hay mucho en juego y todos los elencos llegarán con la idea de no caer a los potreros.

Al término del último partido ante Deportes Rengo, el técnico Eduardo Lobos, analizó con su estilo lo que fue el partido: “creo que fue un partido muy complicado, hemos cometido dos errores en los goles, pero destaco el poder de reacción de los jugadores. La idea era terminar alejados de la zona de descenso y ese primer objetivo está cumplido. Lo que puedo observar que en este grupo hay mucho potencial y una gran actitud por parte de todo el plantel. Nos vamos con esa tranquilidad que vamos por buen camino y que tenemos que ajustar algunas piezas para ir mejorando. Desde el punto de vista del descanso ha sido un semestre muy duro con ocho fechas en que el equipo estuvo en el descenso, con esa presión psicológica. Ahora recargamos baterías, para volver con todo porque no será fácil enfrentar una segunda rueda decisiva. Lo único que esperamos que los jugadores lesionados se puedan recuperar y veremos la alternativa de reforzarnos”.

LOS NÚMEROS

Deportes Linares, disputó 13 partidos. De los cueles ganó 3, empató 4 y perdió 6. En total marco 17 goles y le anotaron 23, obteniendo un rendimiento de un 33,3 %. A los tres equipos que Linares, le ganó en esta primera parte del torneo fueron: Lautaro de Buin, Deportes Concepción e Iberia. Los 4 empates los registró con: Trasandino, San Antonio Unido, Osorno, y Rengo, En tanto que las 6 derrotas fueron con: Real San Joaquín, Fernández Vial, Deportes Valdivia, Limache, General Velásquez y Melipilla.

DE LOCAL

Disputó 6 partidos, con dos triunfos, dos empates y dos derrotas. De un total de 18 puntos en juego, logró 8 unidades con un rendimiento de un 44,4 %. Los abrazos de local fueron ante Lautaro y Deportes Concepción. Los empates con Trasandino y Rengo. Las derrotas que dolieron en su feudo con, Valdivia y Melipilla.

COMO FORASTERO

Fueron 7 los partidos, donde el “Depo” ganó solo uno, en Los Ángeles, ante Iberia. Igualó con San Antonio Unido y Osorno. Lamentablemente sumó 4 derrotas, Real San Joaquín, Fernández Vial, Limache y General Velásquez. De 21 puntos en disputa cosechó solo 5, logrando un paupérrimo rendimiento de 23, 8%.

LOS MAS ARTILLEROS

El “pichichi” de la primera etapa en los albirrojos fueron Felipe Escobar, con 5 anotaciones, seguido de Luis Oyarzo 3 y con dos Alex Díaz y Daniel Saldaña.

EL DATO

Eduardo Lobos, es el quinto técnico en la historia del club que no pierde en sus cinco primeros partidos dirigiendo al cuadro del Depo. Antes lo hicieron Luis Pérez Franco (16 partidos en 2019); Oscar Zambrano (10 partidos 1994); Daniel Chirinos (8 partidos en 1965) y John Greig (5 partidos el 2003), información Del Lister al Depo.

Tal parece que la elección de los jugadores no fue tan mala, una labor que desarrolló el técnico anterior Luis Pérez Franco y quien estaba a cargo de la comisión futbol Cristian González Monsalve, porque con los mismos elementos el equipo terminó la primera rueda fuera de la zona de descenso.

FUTURO

Lo único preocupante, es que todavía no se ha firmado la escritura con los nuevos accionistas de la institución albirroja. Dicen que, para variar, habría una deuda pendiente que superaría los 20 millones de pesos para entregar saneada la institución, incluso se ha propuesto la idea de organizar un bingo para lograr recursos económicos que permitan saldar ese inconveniente.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo