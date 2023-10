Social 17-10-2023

Los peligros de una instalación eléctrica irregular: electrocuciones e incendios



• Académico de la PUCV advirtió que los trabajos deben ser solo realizados por profesionales y técnicos con certificación.



“Las instalaciones eléctricas en viviendas deben ser realizadas por solo un experto”, así lo enfatizó el profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Pedro Escárate, debido a los constantes incidentes que existen en torno a este tema a nivel nacional e internacional.

“El principal problema de las instalaciones irregulares es la falta de protecciones adecuadas en torno al cuidado de estructuras y personas”, detalló el docente de la PUCV, quien agregó que, para evitar riesgos, las instalaciones eléctricas deben ser hechas “por técnicos certificados ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible”.

Para Pedro Escárate, uno de los principales problemas que pueden presentar las instalaciones irregulares son los accidentes: “Las conexiones no habilitadas tienen una alta probabilidad de incendio, debido a que estas instalaciones no están protegidas para la sobrecorriente y las personas que las realizan no cuentan con los implementos necesarios para evitar quemaduras o electrocuciones”.

El profesor fue claro en detallar que las conexiones irregulares son un grave peligro para la comunidad debido a lo inminente de un gran incendio. “Por lo general en estas instalaciones es muy fácil que se generen chispas y que las conexiones se saturen, por lo es sumamente probable que el fuego se propague rápidamente”, detalló Escárate.