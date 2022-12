Deportes 23-12-2022

Los Primos Grimalt cierran un año fantástico con el Premio Mejor de Los Mejores

- El Cóndor de Bronce fue entregado por el Circulo de Periodistas Deportivos de Chile

Hace muy poco, los Hijos Ilustres de Linares estuvieron en la comuna donde participaron en la Gala a los Mejores Deportistas 2022. Esta vez Marco y Esteban Grimalt, manifestaron que fue el mejor de los años en lo competitivo.

Los grandes exponentes del Vóley Playa lograron una tremenda temporada. Recordar que el binomio nacional se quedó con una histórica presea dorada en los Juegos Suramericanos de Paraguay al derrotar a la Argentina por dos sets a cero, gracias a un doble de 24-22.

Además, en julio del presente año, se coronaron campeones del torneo de Gstaad en el Beach Pro Tour, tras vencer en la final a los checos Ondrej Perusic y David Scheweiner por parciales de 21-19 y 22-20, obteniendo su primer triunfo en la elite 16, la categoría más importante del circuito mundial de su especialidad.

SORPRENDIDOS

En el momento en que se anuncio por parte del Circulo de Periodistas Deportivos, esta distinción, el linarense Esteban Grimalt, dijo que “no lo esperábamos. A pesar de este gran año, es un premio a la trayectoria. Iniciamos este camino hace 12 años y ahora somos reconocidos como un deporte de alto rendimiento”.

Marco, por su parte admitió “estoy muy orgulloso. Quiero agradecer a los periodistas por cubrir al resto de los deportes. Siempre nos sacamos la mugre por dejar en lo mas alto el nombre de Chile”.

El deporte nacional como cada año se vistió de gala y se dio cita para condecorar a los mejores exponentes de diversas disciplinas que representan al país a nivel internacional y nacional en una ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Corp. Artes por el Circulo de Periodistas Deportivos.

La comunidad linarense, al igual que nosotros que prácticamente fuimos testigos del crecimiento de los primos Grimalt, estamos muy felices y orgullosos por este merecido reconocimiento a quienes no solo han llevado el nombre de Chile, en los diferentes torneos, la ciudad de Linares, gracias a estos gladiadores y embajadores deportivos se ha dado a conocer en el planeta deportivo. Y sabemos que Esteban, cada vez que lo entrevistas no se olvida de su ciudad natal.

La verdad que son un referente para la juventud de Linares. Incluso Esteban no se olvida también de la figura del marianista Juan Arroyo Núñez, uno de los que fue parte importante en su formación y por supuesto en el apoyo de su familia, de Jaime y Mónica, pilares fundamentales en el éxito de esta dupla que no nos cabe la menor duda que en Los Juegos Panamericanos 2023 a realizarse en Santiago, nos brindarán muchas alegrías.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo