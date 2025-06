Deportes 10-06-2025

Los “Toros” Casi arruinan la tarde a los “Delfines” de Puerto Montt en el Chinquihue

- El cuadro local terminó con 8 jugadores en el terreno de juego

Fue un partido muy raro . Pocas veces al puntero le expulsan tres jugadores y más encima en su feudo . En todo caso las expulsiones se ajustaron a reglamento , puesto que la impotencia les pasó la cuento a los sureños . Si lo analizamos con calma , en el primer tiempo la balanza se inclinó para los líderes del torneo en la administración del balón y ocasiones . Un equipo linarense al que le costó meterse en el encuentro . Y cuando todos pensábamos que se iban al descanso sin abrir la cuenta , llegó una jugada en la cual hubo una desaplicación en la defensa linarense , lo que permitió que un centro desde la derecha , fuera conectado por Harold Antiñirre , el capital de los delfines , para anotar en los descuentos del primer acto la ventaja para los punteros . Con ese guaranismo se fueron al descanso .

En la segunda etapa , reanudándose las acciones, fue el jugador Danilo Díaz , quien se perdió en forma increíble la segunda conquista para Puerto Montt y luego una segunda ocasión clarita que no la aprovecharon . Con los cambios, el Depo despertó y manejó la pelotita . En una creación de Bryan Figueroa , balón en profundidad , sacó el centro, la pelota es despejada por la defensa uy nuevamente le cae en los pies a Figueroa , que esta vez consiguió el objetivo , sacando un centro que fue conectado en forma brillante por el artillero Cristian Duma , un cabezazo perfecto que dejó parado al portero Luis Ureta , apuntando la igualdad en el marcador y la alegría para los linarenses que estuvieron presentes en el Chinquihue .

Los dirigidos por Jaime Vera sintieron la estocada y se fueron con todo . Claro que la vehemencia y la impotencia les pasó la cuenta. Fueron tres las expulsiones: Carlos Rodríguez , Gabriel Castillo y Kevin Flores , quedando con 8 elementos en el terreno de juego . Igual se las ingeniaron para llegar con cierto peligro al arco de Castillo , de hecho casi al final lo tuvo nuevamente Danilo Díaz , estuvo fantástico el guardatubos.

La ansiedad jugó en contra a los del “Kalule” , que no se imaginaron que quedarían con superioridad numérica , por eso les costó generar ocasiones de riesgo . El reducto del Chinquihue , es muy complicado para todos los elencos y un punto no es malo . Linares , continúa de escolta de los delfines , faltando una fecha por jugarse, para cerrar la primera rueda . No se juega este fin de semana , del próximo estamos hablando del 21 de junio , en horario todavía a definir .

Lo que debería conocerse esta semana es la apelación por la pérdida de los puntos del Depo , en el partido frente a Osorno . El viernes se realizaron los alegatos y en las próximas horas se entregará la respuesta definitiva .

UBICACIÓN

La tabla de posiciones, cumplidas 11 jornadas , tiene a Puerto Montt como líder con 22 puntos ; segundo Deportes Linares , con 19 ; luego vienen Provincial Ovalle ,con 17 ; Osorno , Concón y Trasandino , con 16 ; San Antonio , Brujas y Deportes Rengo , con 14 ; Deportes Melipilla con 13 ; General Velásquez , 12 ; Real San Joaquín , 9 y Santiago City con 8 .

Deportes Linares disputará su último partido de la primera rueda en la fortaleza del Tucapel Bustamante Lastra .

Otro punto importante que será clave esta semana tiene relación con la situación de Jaime Valdés , porque como lo ha señalado la presidenta , la Corporación ya cumplió con los tres meses en la administración del primer equipo , tal cual se había conversado al inicio de torneo con el “Pájaro” Valdés .

En Deportes Linares pasa algo digno de analizar . El año pasado estaban los recursos económicos pero había un pésimo equipo que dio la hora en el torneo con grandes figuras, pero que jugaban por los puros nombres, y ahora tenemos un buen equipo que da espectáculo y está jugando muy bien en la competencia , pero no hay dinero .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo