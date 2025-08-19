martes 19 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Deportes 19-08-2025
    Los Toros cedieron terreno en la lucha por el ascenso tras caer en Salamanca
    Publicidad 12
    - Quedaron cuartos en la tabla, aunque Melipilla tendría una resta de puntos
    Una fuerte crítica realizaron los jugadores del Depo , luego de la derrota frente a Brujas de Salamanca . Como lo habíamos señalado en el análisis que realizamos del partido, hubo una baja en el rendimiento. Lamentablemente no se dieron los resultados. Puerto Montt logró una trabajada victoria y Melipilla alcanzó a Deportes Linares en el puntaje, aunque extraoficialmente trascendió que supuestamente el equipo del potro solitario , perdería 9 puntos .
    Una vez finalizado el match, en el Valle del Choapa, el defensa Flavio Rojas fue claro en sus conceptos: “ fue un partido que nos duele , con Brujas se había perdido en casa y ahora de visita . Sabemos que no hicimos un buen partido , tenemos que mejorar bastantes cosas , pero queda bastante campeonato . Por eso a no decaer, hay que mantener el equilibrio y el fútbol nos da revancha , puesto que el próximo sábado nos enfrentaremos al cuadro de Santiago City. Nos faltó tener la pelota , sobre todo en el primer tiempo , creo que Salamanca no fue un gran merecedor , aunque tuvieron sus ocasiones y las concretaron con dos balones detenidos, por lo que a futuro tendremos que estar más atentos . No hay que alarmarse , vamos a trabajar para sumar los tres puntos en casa . Esto es fútbol y tenemos que con todo”.
    Bryan Figueroa , volante, opinó: “ fue un primer tiempo que teníamos controlado , en el segundo bajamos y ellos aprovecharon las oportunidades . Sólo queda aprender de este partido . Lo hablamos en el camarín , a mejorar en los errores y pensar ya en el partido con el City y dejar los tres puntos en casa”.
    POSICIONES
    Cumplida una fecha más del torneo de Segunda Profesional. El equipo de Puerto Montt , lidera la tabla con 32 puntos ; Ovalle , 29 ; Deportes Melipilla 28 (+7) , Deportes Linares , 28 ( +2) ; Osorno , 26 ; Trasandino , 22 ; San Antonio y Brujas de Salamanca, 21 ; Concón National, 20 ; General Velásquez, 18 ; Deportes Rengo, 14 ; Santiago City , 12 y Real San Joaquín , 9 .
    PRÓXIMA FECHA
    Con tres partidos en la jornada sabatina se abre la fecha número 18 del campeonato de Segunda División : Concón National con Osorno , 12:30 horas ; Deportes Linares con Santiago City , 15:00 horas ; Deportes Puerto Montt con Trasandino , 18 horas . En tanto que el domingo , San Antonio Unido con Brujas de Salamanca , 12:30 horas ; Real San Joaquín con Deportes Rengo , a las 15:00 horas, y cierran la fecha Provincial Ovalle con General Velásquez , 17:30 horas .

    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
    Freddy Mora | Imprimir | 67

    Otras noticias

    El caso Lucas Assadi: factores en la caída y alza del rendimiento deportivo
    El caso Lucas Assadi: factores en la caída y alza del rendimiento deportivo
    Otra vez no pudieron con el embrujo: Deportes Linares cayó en Salamanca y pone fin a nueve fechas invicto
    Otra vez no pudieron con el embrujo: Deportes Linares cayó en Salamanca…
    Talca afina detalles para recibir el Mundial Sub-20: un evento que pondrá a Chile en la vitrina del fútbol internacional
    Talca afina detalles para recibir el Mundial Sub-20: un evento que pondrá…
    En Salamanca: Brujas y Deportes Linares abren la fecha 17 desde las 15:00 horas
    En Salamanca: Brujas y Deportes Linares abren la fecha 17 desde las 15:00…
    Albirrojos quieren recuperar los puntos perdidos en la primera rueda ante las Brujas de Salamanca
    Albirrojos quieren recuperar los puntos perdidos en la primera rueda ante…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para