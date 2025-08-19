Deportes 19-08-2025

Los Toros cedieron terreno en la lucha por el ascenso tras caer en Salamanca

- Quedaron cuartos en la tabla, aunque Melipilla tendría una resta de puntos

Una fuerte crítica realizaron los jugadores del Depo , luego de la derrota frente a Brujas de Salamanca . Como lo habíamos señalado en el análisis que realizamos del partido, hubo una baja en el rendimiento. Lamentablemente no se dieron los resultados. Puerto Montt logró una trabajada victoria y Melipilla alcanzó a Deportes Linares en el puntaje, aunque extraoficialmente trascendió que supuestamente el equipo del potro solitario , perdería 9 puntos .

Una vez finalizado el match, en el Valle del Choapa, el defensa Flavio Rojas fue claro en sus conceptos: “ fue un partido que nos duele , con Brujas se había perdido en casa y ahora de visita . Sabemos que no hicimos un buen partido , tenemos que mejorar bastantes cosas , pero queda bastante campeonato . Por eso a no decaer, hay que mantener el equilibrio y el fútbol nos da revancha , puesto que el próximo sábado nos enfrentaremos al cuadro de Santiago City. Nos faltó tener la pelota , sobre todo en el primer tiempo , creo que Salamanca no fue un gran merecedor , aunque tuvieron sus ocasiones y las concretaron con dos balones detenidos, por lo que a futuro tendremos que estar más atentos . No hay que alarmarse , vamos a trabajar para sumar los tres puntos en casa . Esto es fútbol y tenemos que con todo”.

Bryan Figueroa , volante, opinó: “ fue un primer tiempo que teníamos controlado , en el segundo bajamos y ellos aprovecharon las oportunidades . Sólo queda aprender de este partido . Lo hablamos en el camarín , a mejorar en los errores y pensar ya en el partido con el City y dejar los tres puntos en casa”.

POSICIONES

Cumplida una fecha más del torneo de Segunda Profesional. El equipo de Puerto Montt , lidera la tabla con 32 puntos ; Ovalle , 29 ; Deportes Melipilla 28 (+7) , Deportes Linares , 28 ( +2) ; Osorno , 26 ; Trasandino , 22 ; San Antonio y Brujas de Salamanca, 21 ; Concón National, 20 ; General Velásquez, 18 ; Deportes Rengo, 14 ; Santiago City , 12 y Real San Joaquín , 9 .

PRÓXIMA FECHA

Con tres partidos en la jornada sabatina se abre la fecha número 18 del campeonato de Segunda División : Concón National con Osorno , 12:30 horas ; Deportes Linares con Santiago City , 15:00 horas ; Deportes Puerto Montt con Trasandino , 18 horas . En tanto que el domingo , San Antonio Unido con Brujas de Salamanca , 12:30 horas ; Real San Joaquín con Deportes Rengo , a las 15:00 horas, y cierran la fecha Provincial Ovalle con General Velásquez , 17:30 horas .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

