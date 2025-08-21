Hoy
viernes 22 de agosto del 2025
Deportes
Los “Toros” se refuerzan con la ilusión de continuar en la lucha por al ascenso
- Bastián Araya y Sebastián Painen vestirán la piel albirroja
Al Depo le quedan 8 fechas por disputar , lo que equivale a 24 puntos , que tendrá que salir a buscarlos en los diferentes recintos deportivos , empezando este sábado desde las 15:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra . Ya se sacudieron de la derrota y ahora la mente está puesta en sumar los tres puntos ante Santiago City , uno de los colistas en la tabla de posiciones . Pero , a no confiarse, dicen al interior del plantel que ayer realizó la práctica futbolística .
En las últimas horas dos jugadores llegaron como refuerzo para lo que resta de temporada . Se trata de los jugadores Sebastián Painen, defensa , conocido como el “indio” que llega a préstamo desde el fútbol formativo de la Universidad de Chile, y el volante Bastián Araya , proveniente de San Marcos de Arica , llegando también en condición de préstamo .
Araya , tuvo su primer encuentro con los medios: “ estoy muy bien , hay un grupo maravilloso , sumando al cuerpo técnico que me recibió de la mejor manera, y por supuesto la hinchada . Tengo 25 años , realicé mis inferiores en Audax Italiano , Trasandino , Arica y de ahí a la B de Uruguay donde estuve un semestre y ahora estoy aquí .Juego en el mediocampo y la idea es aportar donde me toque . Tuve muchos amigos que jugaron aquí en Deportes Linares y me han hablado muy bien de esta institución y fue mi motivación para estar acá . Vengo a total disposición , físicamente en condiciones si es que el técnico lo requiere , y súper motivado para defender estos colores albirrojos”.
Consignar que el partido , frente a Santiago City está programado para este sábado desde las 15:00 horas en el polideportivo de la calle Rengo y será dirigido por Felipe Moya , en compañía de Yomara Salazar y Brian Ben Hur Soto; como cuarto juez Bastián Pávez .
Gerardo Domínguez A
Redactor Deportivo
