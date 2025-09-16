Deportes 16-09-2025

Los Toros siguen a la caza de Puerto Montt luego de golear por 5 a 1 al equipo del General

- 42 años pasaron para que un jugador albirrojo (Duma) anotara 4 goles en el mismo partido.



El cuadro albirrojo salió a la cancha conociendo dos resultados , la victoria muy polémica de Puerto Montt ante Melipilla , con un penal claro que no le sancionaron al cuadro del norte, y la sorprendente victoria de Concón National a domicilio ante Provincial Ovalle . Por eso sabía que ganando quedaría como exclusivo sublíder del torneo de la Segunda Profesional .

Un Linares que alineó desde el primer minuto con : Celso Castillo , David Tati, Joaquín Aros , Flavio Rojas, Diego Pereira , Gustavo Gallardo , Bryan Figueroa, José Palma , Benjamín Droguett , Cristóbal Diaz y Cristian Duma .

El elenco , que dirigió el profesor Felipe Rodríguez , tuvo algunas dificultades al comienzo, y que luego fue superando a medida que pasaban los minutos . A los 15 minutos primer penal del encuentro en una jugada donde el portero de General Velásquez , toma en el área al goleador Duma y el juez Cristian Galaz no dudó para sancionar la pena máxima. Frente al balón, el trasandino Duma y con sus saltitos para engañar al portero sacó un tito potente en que nada pudo hacer el arquero. Duma provocaba la alegría en la parcialidad linarense .

Muy poco duró la felicidad , porque cuando se cumplían los 29 minutos , mano de David Tatti, en el área del Depo y penal para General Velásquez , frente al balón José Herrera , quien igualó la cuenta .

Sintió la estocada Deportes Linares que observaba como el forastero se creaba las mejores ocasiones. Luego un centro de Nicolás Díaz , que no fue conectado por Herrera .Luego el palo iría en auxilio de Castillo , tras un disparo de Cataldo .

Con el empate que no dejaba contento a nadie se fueron al descanso .

COMPLEMENTO CON LA FIESTA DE DUMA

Creemos que el café estuvo muy cargado . Los jugadores ingresaron con otra actitud , buscando el partido , puesto que el empate no les servía . A los 50 minutos un pase de José Palma que dejó solo a Duma , quien no perdonó en el área y anotó el segundo para el Depo . A los 55 minutos , un centro perfecto de Diego Pereira y de palomita apareció Cristóbal Díaz , para anotar el 3 a 1 para los albirrojos . A los 67, llegó el hat trick de Cristian Duma , luego de un pase en profundidad de José Palma, y Duma , de rabona, anotaba el 4 a 1 para el Depo . Pero , Duma quería hacer historia y escribir su nombre tal como el “huevo” Vásquez en 1983. Hace 42 años que nadie anotaba también cuatro tantos en el gramado del polideportivo de la calle Rengo. Muchos pensaban que estaba en posición de adelanto , hasta la guardalíneas que corría por el sector de las graderías , pero había un jugador de Velásquez que habilitó la jugada y Duma que tiene el arco entre ceja y ceja apuntó el definitivo 5 a 1 y el cuarto personal del trasandino nacido en pergamino, Argentina .

Un triunfazo que mantiene más que nunca viva las ilusiones , para volver al profesionalismo después de 24 años, y que sueña con regresar al verdadero fútbol profesional que es la Primera B, porque esta categoría fue un mal invento .

PRÓXIMA ESTACIÓN

Lo lamentable es que ahora habrá un receso hasta el 5 de octubre , donde chacaron los cuatro de arriba , podría ser una fecha clave , para lo que viene . Deportes Linares deberá viajar a la región Metropolitana para enfrentar al equipo del “potro” solitario y los “delfines” de Puerto Montt , también deberán viajar hasta el valle del Limarí, para medirse con el equipo del ciclón de Ovalle . Lo ideal seria que Ovalle le gane a Puerto Montt y que el Depo pueda sumar los tres puntos ante Melipilla.

TABLA DE POSICIONES

El puntero continúa siendo Puerto Montt , con 39 puntos ; Deportes Linares , metiendo presión con 35 ; Provincial Ovalle , 32 ; Deportes Melipilla , 31 ; Brujas de Salamanca, 30 ; Provincial Osorno , 28; Trasandino , 25 ; Concón National , 24 ; San Antonio Unido , 23 ; General Velásquez , 19 ; Santiago City , 18 ; Deportes Rengo , 14 y Real San Joaquín , 12 .

ESTADÍSTICA

Al Tucapel Bustamante Lastra asistió un público de 1.433 personas controladas que dejaron en boletería la suma de 9 millones 682 mil pesos .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo









