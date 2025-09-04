Deportes 04-09-2025

Los Viejos Cracks de Linares celebraron en grande sus Bodas de Oro

- En la oportunidad hubo reconocimientos especiales

La Asociación de Fútbol y Recreación Viejos Cracks sopló muy fuerte para apagar 50 velitas, años que han marcado acontecimientos muy importantes, siendo uno de ellos y quizás el más celebrado su complejo deportivo , en el cual ya están instaladas canchas y esperan realizar mejoras para que el fútbol se pueda jugar dignamente .

Por eso, y confirmando siempre el respaldo a la asociación , estuvo presente el Diputado Jaime Naranjo , que hace muy poco gestionó un significativo apoyo económico con la embajadora de Marruecos, en Chile , Kenza El Ghali , cercano a los 4 millones de pesos, que ha servido para realizar el pozo en el complejo , para que los camarines tengan sus duchas y baños funcionando, y esperan también agregar el cierre perimetral de la cancha principal.

En la cena aniversario, el presidente de la Asociación, Luis Vergara , agradeció también el apoyo del municipio en la persona del alcalde Mario Meza Vásquez y los concejales Christian González Monsalve y Luis Concha Guerrero , que estaban presentes , al igual que el ex jugador de Colo -Colo , campeón de la Copa Libertadores, Rubén Martínez .

Hubo distinciones especiales y el parlamentario Jaime Naranjo Ortiz entregó la medalla de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile al timonel de los viejos cracks, Luis Vergara . Y de parte de la asociación a los concejales . Además, hubo un reconocimiento muy especial para la Ferretería Carlitos Méndez , por su apoyo a las mejoras del complejo deportivo.

En la ocasión se entregaron diplomas a los presidentes de los diferentes clubes que dan vida a la asociación de fútbol viejos cracks y a los medios que informan el acontecer de esta prestigiosa asociación que celebreró como corresponde sus 50 años de existencia.

A continuación, presentamos un testimonio fotográfico captado por el lente de nuestro medio de comunicación .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

