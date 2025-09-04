jueves 04 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Deportes 04-09-2025
    Los Viejos Cracks de Linares celebraron en grande sus Bodas de Oro
    Publicidad 12
    - En la oportunidad hubo reconocimientos especiales
    La Asociación de Fútbol y Recreación Viejos Cracks sopló muy fuerte para apagar 50 velitas, años que han marcado acontecimientos muy importantes, siendo uno de ellos y quizás el más celebrado su complejo deportivo , en el cual ya están instaladas canchas y esperan realizar mejoras para que el fútbol se pueda jugar dignamente .
    Por eso, y confirmando siempre el respaldo a la asociación , estuvo presente el Diputado Jaime Naranjo , que hace muy poco gestionó un significativo apoyo económico con la embajadora de Marruecos, en Chile , Kenza El Ghali , cercano a los 4 millones de pesos, que ha servido para realizar el pozo en el complejo , para que los camarines tengan sus duchas y baños funcionando, y esperan también agregar el cierre perimetral de la cancha principal.
    En la cena aniversario, el presidente de la Asociación, Luis Vergara , agradeció también el apoyo del municipio en la persona del alcalde Mario Meza Vásquez y los concejales Christian González Monsalve y Luis Concha Guerrero , que estaban presentes , al igual que el ex jugador de Colo -Colo , campeón de la Copa Libertadores, Rubén Martínez .
    Hubo distinciones especiales y el parlamentario Jaime Naranjo Ortiz entregó la medalla de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile al timonel de los viejos cracks, Luis Vergara . Y de parte de la asociación a los concejales . Además, hubo un reconocimiento muy especial para la Ferretería Carlitos Méndez , por su apoyo a las mejoras del complejo deportivo.
    En la ocasión se entregaron diplomas a los presidentes de los diferentes clubes que dan vida a la asociación de fútbol viejos cracks y a los medios que informan el acontecer de esta prestigiosa asociación que celebreró como corresponde sus 50 años de existencia.
    A continuación, presentamos un testimonio fotográfico captado por el lente de nuestro medio de comunicación .

    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
    Freddy Mora | Imprimir | 8

    Otras noticias

    Estudiantes del Maule brillan en la mayor fiesta del deporte escolar del país
    Estudiantes del Maule brillan en la mayor fiesta del deporte escolar del…
    Duma: “No quiero referirse al desempeño del árbitro Benjamín Sarabia”
    Duma: “No quiero referirse al desempeño del árbitro Benjamín Sarabia”
    Con arbitraje paupérrimo: Albirrojos estuvieron a punto de obtener la victoria en Osorno pero les empataron en los descuentos
    Con arbitraje paupérrimo: Albirrojos estuvieron a punto de obtener la…
    Esta tarde: Albirrojos enfrentan partido clave con la ilusión intacta del sueño del ascenso
    Esta tarde: Albirrojos enfrentan partido clave con la ilusión intacta…
    DT confirma que el goleador Cristian Duma se queda en el Depo
    DT confirma que el goleador Cristian Duma se queda en el Depo
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para