Última fecha: Club de Automovilismo Linares finaliza campeonato de la temporada 2024

- Esta tarde se conocerán a los mejores pilotos en las diferentes categorías

Esta temporada sin duda que ha estado marcada por el cambio de casa del Club de Automovilismo Linares . Divisiones que marcaron la pauta en un año que ha estado muy agitado . Desde Las Obras tuvieron que romper relaciones con algunos dirigentes que no hicieron bien la pega . No quedó otra opción que buscar un nuevo terreno para construir una pista que es más grande y que de paso está lejos de la primera . La ubicación es en el sector de Palmilla . Aunque para los fanáticos del rugir de los motores no ha sido impedimento y acompañan a sus ídolos del volante.

CÓMO MARCHAN

La ubicación en los tres primeros puestos en cada categoría , son los siguientes :En la serie Senior , Mario Valdivieso , es el actual líder con 190 puntos ; segundo , Sergio Aravena , 156 y Tercero , con 145 Stefano Coppini . En Promocional , Luis Rodríguez , con 176 ; segundo con 142 , Damián Leiva y Tercero Maxi Sepúlveda, con 98 . Categoría Standard 1.6 , Javier Meza , 178 ; segundo con 157, Andrés Riquelme y seguido por Eduardo Albornoz Junior , con 151 . En Standard 600 , Isaac Talamilla, 213 ; segundo , 176 , José Contreras ; tercero Alejandro Valenzuela , 135. En Turismo 600 , con 194 , Cristian León ; segundo Darío Valdés , 172 y Tercero con 161 Nayip Najle . En tanto que en Citrobugui , lidera la competencia Cristian Meza, 189 ; segundo con 175 , Héctor Caro y Tercero Rodrigo Caro , con 165 . En Potenciado 1.6 , Magdiel Carrasco , 191 puntos ; con 178 , Javier Meza y Tercero , Javier Morales , con 110 . Finalmente, en Potenciado 600 , Carlos Quiero 203 puntos ; segundo , con 178 , Cristian Quiero ; Tercero , Stefano Coppini , 142 positivos .

Las entradas para el autódromo de Palmilla tendrán un valor de 2 mil pesos, y la jornada parte desde este mediodía .





