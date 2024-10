Deportes 10-10-2024

Último partido de Linares como local ante San Antonio Unido se programó para el sábado a las 20:00 horas

Se espera un lleno total en el Tucapel Bustamante Lastra

Deportes Linares jugará su último encuentro en casa en la presente temporada en la penúltima fecha del campeonato de la Segunda Profesional . La obligación es ganar, para tratar de respirar más tranquilos y dar un paso en la permanencia. Una fecha que será clave este fin de semana con los duelos de : Real San Joaquín , con Provincial Ovalle, dos equipos que luchan la permanencia ; Puerto Montt con Trasandino, y Concón National frente al toqui Lautaro de Buin . Los que se jugarán la vida para no caer a los potreros son : Provincial Ovalle , 27 ; Real San Joaquín , 27 , chocan entre ellos ; Lautaro de Buin , 27 ; Deportes Linares , 26 (-3) , Concón National, 26 ( -7) , Trasandino , 26 ( -15) . Uno de ellos acompañará al cuadro de Fernández Vial al descenso .

Una noticia positiva para los dirigidos por el “Kalule” Meléndez es que el tribunal de disciplina de la ANFP castigó a los jugadores Gustavo Merino y Franco Flores solo por un partido , o sea estarán en la última batalla frente a Trasandino

A LA ESPERA

Pero , lo negativo es que hay una situación que inquieta de cierta manera a la SADP , ya que existe una denuncia en la unidad de control financiero por el tema de remuneraciones , lo que está en tramitación . De acuerdo a lo que se ha informado a través de comunicaciones de la institución , es que la SADP presentó sus descargos en el día martes ante el tribunal a través de su representante jurídico . Los argumentos fueron acogidos , pero se debe esperar hasta la próxima semana por una resolución definitiva , no existiendo hasta el momento resta de puntos .

Por eso- en una película ya vista durante muchos años- habrá que encomendarse nuevamente a todos los santos , porque una sanción de esta magnitud complicaría la permanencia del Depo en la Segunda Profesional. Y eso que al comienzo decían muy sueltos de cuerpo que íbamos directo a la Primera B.

LA PREVIA

El delantero Nicolás Forttes , se refiere a la importancia de este duelo fundamental para las pretensiones albirrojas: “ hemos trabajado con mas tranquilidad por los últimos resultados ,pero sin perder el foco .Estamos conscientes en lo que tenemos que hacer . Al frente tendremos un rival fuerte y sólido , que ya no tiene problemas con el descenso . Nosotros tenemos armas para contrarrestar los ataques de ellos. En lo personal , conozco mucho su manera de jugar . Hay destacar el sacrificio de todo el plantel , y en la zona en que estamos lo que se ha visto en la cancha . Lo vamos a dar todo para conseguir los seis puntos para asegurar la permanencia en esta Segunda Profesional”.

El partido frente al SAU está pactado para este sábado, en un horario poco habitual, a las 20:00 horas, en el estadio Tucapel Bustamante Lastra .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo