Agricultura 16-10-2024

Últimos días para postular a la Escuela de Lideresas para Mujeres Rurales Jóvenes 2024

La Escuela de Lideresas, iniciativa que busca fortalecer las capacidades de liderazgo y comunicación en jóvenes mujeres rurales, se encuentra en los últimos días de postulación. Hasta el 18 de octubre, las interesadas pueden inscribirse a través de la web de INDAP: www.indap.gob.cl.



Se trata de una instancia de formación, que convoca a cerca de 400 mujeres de todas las regiones del país de entre 18 y 40 años, que estén acreditadas como usuarias de INDAP. La escuela se desarrollará en dos jornadas, con módulos enfocados en liderazgo, equidad de género, comunicación efectiva y la participación de las mujeres en la toma de decisiones.



Esta es uno de los dos proyectos que se adjudicó el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en el marco del Fondo de Igualdad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en su versión 2024. INDAP cofinanciará el traslado, hospedaje y alimentación de las participantes, además de brindar apoyo en el cuidado de hijos menores de 12 años para quienes lo necesiten.



La experiencia de la edición anterior demostró el impacto positivo de este programa, tanto a nivel personal como colectivo.



“Se trata de una gran experiencia, para nosotras las mujeres rurales, en lo personal me permitió aprender muchas cosas, a tener más herramientas para desenvolverme y expresarme, porque soy un poco tímida, y como soy secretaria de mi agrupación, me sirvió mucho. Además, hoy las mujeres administramos nuestros recursos, y tenemos que ser más independientes, así que les recomiendo a las jóvenes rurales que participen”, señaló Yacqueline Barrera, de la Agrupación Mujeres Rurales de Quillaimo Centro, de la comuna de Retiro, quien participó en la versión del año 2023 de las Escuelas.



Este proyecto se alinea con la estrategia de INDAP de promover la equidad de género y el desarrollo sostenible en la ruralidad, fomentando la participación de las productoras en la toma de decisiones. Además de impulsar el crecimiento personal de las participantes, contribuye al desarrollo económico y social de sus comunidades, reforzando el compromiso de INDAP con la agricultura familiar.



Jorge Céspedes, director regional de INDAP, destacó la oportunidad que significa está instancia de capacitación, especialmente para las jóvenes rurales. “Invitamos todas las jóvenes rurales del Maule a inscribirse en la Escuela de Lideresas, porque las mujeres rurales son fundamentales en la agricultura familiar campesina, y en sus organizaciones, por lo que es vital su empoderamiento y la adquisición de conocimientos y herramientas que les permitan desempeñarse de la mejor forma posible tanto en sus emprendimientos rurales, como en sus agrupaciones sociales y productivas”.



Requisitos para postular:

- Ser mujer, tener entre 18 y 40 años.

- Ser usuaria de INDAP o formar parte de una organización beneficiaria de INDAP.

- Prioridad a aquellas que no hayan participado en la edición 2023.