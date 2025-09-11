Política 11-09-2025

Lucía Bozo es designada como seremi de Gobierno de la región del Maule



- Hasta antes de su nombramiento, se desempeñó en la seremía de Gobierno del Maule, como la encargada de la División de Organizaciones Sociales (DOS).



El Gobierno de Chile, del Presidente Gabriel Boric, designó a Lucía Bozo Oyarzún, como seremi de Gobierno de la Región de Maule, de profesión Ingeniera en Administración de Empresas con mención en Finanzas. La nueva vocera regional de Gobierno, cuenta, además, con un diplomado en Gobiernos Locales y Transformadores. Durante su desempeño como gestora en Prodemu y en la División de Organizaciones Sociales de Maule, ha destacado en su labor en el trabajo con mujeres y diversas organizaciones de la sociedad civil de la región del Maule.

En relación a su nombramiento, la nueva seremi de Gobierno, Lucía Bozo, indicó que "asumo con mucha humildad y orgullo la tarea que me entrega el presidente Gabriel Boric de encabezar la seremi de Gobierno de la región del Maule. Sin duda, este es un espacio que busca fortalecer los mecanismos de participación y formación para el crecimiento de nuestra región, de la mano y escuchando las y los líderes de las treinta comunas del Maule”.

Agregó que "informar y escuchar es esencial para seguir avanzando en la calidad de vida de las y los maulinos y por supuesto, que ese será nuestro principal eje de trabajo, impulsar, comunicar, socializar y difundir los avances de las políticas públicas del Gobierno de Chile y estar permanentemente en el territorio de nuestra región".

