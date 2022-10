Agricultura 20-10-2022

Luego de reapertura el 11 de octubre: Director del SAG junto a SEREMI de Agricultura verifican operatividad de Paso Pehuenche

El pasado 11 de octubre el paso fronterizo Pehuenche, ubicado en la precordillera de la comuna de San Clemente, volvió a poner operativos sus servicios para el ingreso y salida de pasajeros.

El director regional del SAG, Fernando Pinochet, y la Seremi de Agricultura, Ana Muñoz, quisieron verificar el correcto funcionamiento y labores de inspección de los equipos SAG, luego de la reapertura de ese control fronterizo, el pasado 11 de octubre.

La misión del SAG en los controles fronterizos es muy importante ya que permite prevenir el ingreso de plagas y enfermedades a Chile. Este riesgo ocurre cuando los visitantes y pasajeros intentan pasar en sus equipajes productos agrícolas o pecuarios no autorizados, sin declararlos ante los funcionarios de SAG. Existe un listado de productos prohibidos, tales como frutas, semillas, vegetales y productos cárnicos sin procesamiento industrial que podrían ser potenciales hospederos de importantes plagas o enfermedades. “Para nosotros es súper importante resguardar el patrimonio fito y zoosanitario. Hasta la fecha, llevamos más de 100 vehículos inspeccionados y esperamos que en temporada alta sean más de 100 por día, es por eso que estas inspecciones son sumamente importantes para nuestra región”, así lo mencionó la Seremi de Agricultura, Ana Muñoz.

El paso Pehuenche opera como vía alternativa a Los Libertadores; por tanto, su operatividad tiene relevante importancia para la región. En este sentido, el director regional del SAG aprovechó de hacer un importante llamado a colaborar con la función del Servicio en frontera señalando que “todos los turistas que entren a nuestro país declaren todo lo que traigan si representa un peligro para nuestra sanidad. Si no existe claridad de aquello, los funcionarios SAG van a explicar y determinar si significa un riesgo su ingreso”.

Colaboración de pasajeros

La Seremi de Agricultura destacó el rol de protección de nuestra condición sanitaria por parte del SAG, e hizo un llamado también a los turistas a apoyar y cuidar nuestras fronteras, en el sentido de evitar el ingreso de productos prohibidos; “hacemos un llamado a todos los turistas a que se informen en la página web del SAG, www.sag.cl, de los productos que pueden ingresar a nuestros país y aquellos que están prohibidos”.

Algunos de los productos que tiene prohibición de ingreso son: frutas, semillas, quesos, carnes, productos lácteos y vegetales, que no se encuentren etiquetados o sellados y que no posean algún tipo de proceso de industrialización; además de productos químicos como plaguicidas de uso agrícola, medicamentos de uso veterinario, entre otros.

LAGUNA DEL MAULE

Existe un número importante de turistas que transita por el paso Pehuenche con dirección a la Laguna del Maule con fines recreativos; por tanto, a su regreso deben ser inspeccionados de igual forma por el SAG, aun regresando desde territorio nacional. En este sentido, importante fue la aclaración que hizo el encargado regional de Control de Frontera del SAG, Fernando Díaz, quien destacó que “todos los turistas que vengan a la laguna del Maule, recordarles que a pesar que ésta se encuentra en territorio nacional, está posterior al complejo paso Pehuenche, por tanto, es importante que estén en conocimiento que todos los productos que lleven hacia la laguna a su regreso van a ser inspeccionados por el SAG. Por lo tanto, es fundamental que solamente traigan los productos justos y necesarios para su consumo evitando así reingresarlos al país”.