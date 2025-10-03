Deportes 03-10-2025

Luis Flores, de Yerbas Buenas, competirá en el ITTF World Para Elite de Sao Paulo buscando su clasificación al mundial de tenis mesa

- Este desafío viene acompañado de una nueva silla de ruedas hecha a medida, para sus competencias y el día a día.



A partir de este viernes 3 y hasta el próximo martes 7 de octubre, el destacado tenimesista paralímpico, originario de la Región del Maule, Luis Flores, estará compitiendo en el ITTF World Para Elite Sao Paulo 2025, que es parte de su ruta a la clasificación para el mundial de Tailandia 2026.



Flores, de 37 años, practica tenis de mesa adaptado hace más de una década y ha consolidado una carrera destacada a nivel nacional e internacional, incluyendo el liderazgo en el ranking chileno. En abril de este año alcanzó la segunda posición mundial en la Clase 2, categoría en la que compite.



Flores destaca que en Sao Paulo buscará el primer lugar y que se ha estado preparando para lograrlo. “Voy a pelear la medalla de oro y así poder clasificar al mundial, que es en noviembre del próximo año en Tailandia. Estoy enfocado en eso y en los entrenamientos a full para lograr esos resultados”, dijo.



Este nuevo desafío lo enfrenta junto a una nueva silla de ruedas, especialmente fabricada para Flores, que llega en un momento donde necesitaba asegurar su continuidad y seguridad en la pista, ya que su anterior silla mostraba un deterioro considerable por el uso prolongado en sus últimas competencias. Flores comenta que este aparato –que fue donado por la Fundación Te Apoyamos, creada por el empresario Andrónico Luksic, como parte del impulso que entrega la entidad al desarrollo de su carrera deportiva–, está diseñado a su medida, con materiales de última tecnología.



“La silla me ayuda muchísimo, porque es más liviana, en competencia es fantástica porque tengo mayor alcance, mejor altura, está muy bien pensada para mi día a día y también para el juego”, enfatizó.



Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Te Apoyamos, Carolina Ubilla, señaló que “Luis es un destacado deportista que representa a Chile en el mundo con esfuerzo, disciplina y todo el corazón. Nos emociona ser parte de sus desafíos y haberlo acompañado en instancias tan relevantes como Santiago 2023, París 2024 y en su camino buscando la clasificación a Tailandia 2026. Como fundación estamos comprometidos con apoyar a los deportistas y paradeportistas de todo Chile y esperamos que esta silla de ruedas sea un gran impulso para la carrera deportiva de Luis”.



Con este respaldo clave, Flores continúa escribiendo una historia de excelencia deportiva, elevando el perfil del tenis de mesa adaptado en Chile y fortaleciendo la identidad deportiva de la Región del Maule, que representa con orgullo.



Desde su creación en 2022, la Fundación Te Apoyamos ha entregado ayudas a más de 1.200 deportistas y agrupaciones deportivas, y a más de 8.000 personas y organizaciones en todo el país, en áreas como educación, salud, deporte, emprendimiento, cultura y apoyo social.



